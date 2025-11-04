為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    遲未繳罰鍰 嘉義執行分署將變賣鬼滅之刃公仔清償

    2025/11/04 15:35 中央社
    曾男多次無照駕駛違規，累積交通罰鍰約6萬元，因遲不繳納，遭強制執行，行政執行署嘉義分署則查封其鬼滅之刃等公仔，將於11日變賣清償。（行政執行署嘉義分署提供）

    獨資商行負責人曾男多次無照駕駛違規，累積交通罰鍰約6萬元，因遲不繳納，遭強制執行，行政執行署嘉義分署則查封其鬼滅之刃等公仔，將於11日變賣，清償所積欠罰鍰。

    法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，曾男多次無照駕駛違規行為，被依照「道路交通管理處罰條例」規定處以罰鍰，已累積約新台幣6萬元罰鍰，因遲未繳納，遭移送強制執行。

    嘉義分署表示，經調查6旬曾男財產狀況後，發現其所經營的獨資商行已處於倒閉狀態，在綜合評估下，曾男已無力清償所積欠的交通罰鍰。

    嘉義分署說，執行人員深入調查發現曾男商行倉庫內還存放著大量玩偶及公仔，包括時下流行的鬼滅之刃等公仔，則進行查封變賣程序，希望將具有價值的公仔轉化清償曾男的債務。

    嘉義分署表示，查封曾男所有大量玩偶及公仔，將於11日上午10時在嘉義分署一樓大廳進行變賣。

    熱門推播