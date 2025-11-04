中油逮到竊油集團11年後才求償 逾請求權時效規定敗訴確定

3嫌在加油站對面租下百坪廠房進行對中油竊油。中油求償慢半拍，直到事發後11年8月才彭3人提出民事求償，敗訴確定。示意圖。（資料照）

桃園市彭姓民營加油站站長與郭姓、林姓男子2012年組成竊油集團，在加油站對面租下百坪廠房進行對中油竊油，中油公司發現油壓異常報警逮到人，彭3人被依竊盜未遂罪均輕判3月徒刑，得易科罰金，但中油求償慢半拍，直到事發後11年8月才彭3人提出民事求償，桃園地院認為已逾請求權時效的規定，判中油敗訴；中油不服上訴，高等法院今仍判中油敗訴，全案確定。

檢方起訴指出，彭男擔任民營加油站站長，夥同郭男、林男組成竊油集團，2012年11月租用加油站對面廠房方便把風，甚至提供中油員工制服做為作案掩護之用，另雇用不知情的3名外籍移工擔任粗工，挖掘地道及鑿穿油管、加裝安全閥，再外接油管。

中油公司職員於2012年11月21日晚間11時發現監控系統油壓異常，派員廠房附近查訪，終於在同年12月11日發現有人鑿穿柴油油管及燃料油管並接上安全閥，並從現場遺留的菸蒂驗出林男DNA，循線查獲全案。

桃園地院依依「結夥3人以上竊盜未遂罪」，判彭男等3人各3月徒刑，得易科罰金9萬元。

中油認為，彭男3人雖然未成功竊油，但破壞油管，使中油花費修復費用共57萬8550元，2023年8月對彭男3人提出民事求償訴訟，要求彭男3人賠償57萬8550元。

彭男等人主張，中油在2012年12月發現彭男等人竊油未成功，卻直到2024年8月才提起民事求償，已超過請求權時效。

桃園地院認為，中油於2012年12月11日發現油管被鑿穿等竊油行為，侵權行為的「損害賠償請求權」從中油知道有損害及誰須賠償時起算，2年間不行使會消滅，即使從有侵權行為開始起算，其請求權超過10年將消滅，中油直到2024年8月14日才提起求償訴訟，已超過10年期間，已罹於請求權時效，判中油敗訴。

中油不服上訴，高等法院採信一審判決見解，認定中油已逾請求權時效規定，彭3人依民法第197條第1項抗辯稱不必賠償，為有理由，今仍判中敗訴

民法第197規定「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」

