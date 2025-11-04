為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台灣蝶王王冠閎任海巡節形象大使 致敬護海精神

    2025/11/04 14:44 記者姚岳宏／台北報導
    台灣蝶王王冠閎任海巡節形象大使。（記者姚岳宏翻攝）

    台灣蝶王王冠閎任海巡節形象大使。（記者姚岳宏翻攝）

    今年11月8日海巡節慶祝活動將於明天5日在海巡署隆重登場，特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主，台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕一代的力量與堅毅，展現「親海、知海、護海」精神，呼應海巡人員在藍色國土上無畏風浪、堅守崗位的身影。

    王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家與安全，就像在泳池不斷挑戰自我一樣，需要毅力和責任感，希望透過自身影響力，鼓勵更多年輕世代認識並支持海巡工作，一同守護台灣的海洋環境與國家安全。

    海洋委員會訂定每年11月8日為海巡節，作為海巡人員專屬節日，今年首度於海巡節放假一日，象徵國家對海巡人員辛勞與付出的肯定，也讓全民共同向守護海疆的英雄致敬。

    海巡節慶祝活動將表揚在執法、勤務與服務熱忱上表現卓越的「模範海巡人員（單位）」，感謝長期投入救生、保育與教育工作的「服務績優海巡志工」，並隆重表彰在海上救援中不畏風險、捨己救人的「搜救英雄」，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

    海巡節慶祝活動不只是榮耀的傳遞，更是世代間的串連，從王冠閎的堅毅形象，到一線同仁的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，展現「Team海巡、護台灣」的力量，讓社會看見海巡全方位守護國家的使命及精神。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播