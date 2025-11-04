台灣蝶王王冠閎任海巡節形象大使 致敬護海精神

台灣蝶王王冠閎任海巡節形象大使。（記者姚岳宏翻攝）

今年11月8日海巡節慶祝活動將於明天5日在海巡署隆重登場，特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主，台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕一代的力量與堅毅，展現「親海、知海、護海」精神，呼應海巡人員在藍色國土上無畏風浪、堅守崗位的身影。

王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家與安全，就像在泳池不斷挑戰自我一樣，需要毅力和責任感，希望透過自身影響力，鼓勵更多年輕世代認識並支持海巡工作，一同守護台灣的海洋環境與國家安全。

海洋委員會訂定每年11月8日為海巡節，作為海巡人員專屬節日，今年首度於海巡節放假一日，象徵國家對海巡人員辛勞與付出的肯定，也讓全民共同向守護海疆的英雄致敬。

海巡節慶祝活動將表揚在執法、勤務與服務熱忱上表現卓越的「模範海巡人員（單位）」，感謝長期投入救生、保育與教育工作的「服務績優海巡志工」，並隆重表彰在海上救援中不畏風險、捨己救人的「搜救英雄」，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

海巡節慶祝活動不只是榮耀的傳遞，更是世代間的串連，從王冠閎的堅毅形象，到一線同仁的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，展現「Team海巡、護台灣」的力量，讓社會看見海巡全方位守護國家的使命及精神。

