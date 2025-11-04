為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰警竹縣受訓偷拍女警更衣 彰縣警局：刑懲並行、最快本週有結果

    2025/11/04 14:36 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣員警涉及偷拍女警事件，縣警察局強調全案「刑、懲並行」，若調查屬實，必定從重從嚴處分，絕不寬貸。（記者張聰秋攝）

    警界爆發偷拍事件！彰化縣警察局南彰化地區某一警分局警員，今年10月31日前往新竹縣參加警政署舉辦的安全駕駛訓練時，竟涉嫌在宿舍內持手機偷拍女警更衣畫面，當場被抓包，被依妨害秘密罪移送新竹地檢署偵辦。對此，彰化縣警局今（4日）天強調，全案「刑、懲並行」，若調查屬實，必定從重從嚴處分，絕不寬貸，最快這週就會有結果。

    整起事件發生在上個月31日，當天有來自全國各地的受訓警員，被安排住宿於中國科技大學新竹校區宿舍，案發時，該名警員疑趁宿舍無人，對正在換衣的女警偷拍，疑因相機快門聲被聽見，女警當場大喊「有色狼！」其他受訓警員聞聲衝入，協助女警報案，這名員警被依現行犯逮捕，手機也被查扣，但員警警訊辯稱，一時糊塗、臨時起意，且只拍攝女警，沒有外傳影像。

    對此，彰化縣警察局長陳明君指出，由於有損警譽及影響當事人權益，後續會召開考績會進行檢討，若確認這名員警違反相關風紀規定，將依法嚴懲，絕不寬貸。

    彰化縣警察局督察長楊志傑也表示，目前已啟動內部調查程序，本週就會召開考績會，要求員警到場說明並由會議決定具體懲處。他強調，全案採「刑、懲並行」，若經查屬實，一定從重從嚴處理，維護警察紀律與整體形象。

