「國民法官」明年元月施行 北市警局強化員警出庭作證與蒐證實務能力

最高檢察署調辦事主任檢察官劉建志向第一線執勤員警授課。（記者劉慶侯翻攝）

為因應「國民法官」即將於115年1月1日正式施行，台北市警察局今日邀請最高檢察署調辦事主任檢察官劉建志向第一線執勤員警講授「國民法官法第二階段擴大適用暨員警出庭作證須知」，協助員警深入瞭解制度新制及執勤應注意事項，共同迎接司法新里程。

負責舉辦的北市刑警大隊司法組表示，此次教訓練是針對所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，例如:殺人未遂、貪污治罪條例、兒童及少年性剝削防制條例第33條及槍砲彈藥刀械管制條例第7條等，所作的蒐證相關教育訓練。計有兩梯次共280名資深偵查佐和基層行政警察參與。

請繼續往下閱讀...

北市刑大表示，教育訓練內容是以「國民法官制度與警察實務應對」為主軸，內容涵蓋國民法官法第二階段修正重點、案件範圍之擴大、警察在偵查及取證階段所扮演之角色，以及案件證據鏈完整性維護等實務議題。

課程除說明最新法規外，也透過實例解析與詰問證人程序模擬，要求第一線執勤員警及鑑識人員應依「國民法官法案件調查事項檢核表」確實蒐證及筆錄製作全程錄音，確保案件事證具體明確、程序合法合宜外，另員警參與國民法官法交互詰問時，期前應複習資料和回憶案發情形，仔細聽取問題再妥適回答。

北市警察局表示，員警出庭作證是維護司法公正的重要一環，除需確保蒐證過程合法、客觀，更應以專業態度協助法庭釐清事實，展現執法人員的公信力，未來亦將持續與檢察機關加強合作，精進員警法律素養與應證能力，共同實現司法透明與正義，讓民眾對國民法官制度及執法公信力更具信賴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法