撿便宜看過來！台南雙11法拍會 VIOS轎車1元起標

2018年份的豐田牌VIOS轎車1元起標。（圖由行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署將於11月11日上午11點起，在南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦五打七安聯合拍賣會。動產拍賣物品包括13輛汽車與兩輛機車，其中1輛2018年份的豐田牌VIOS轎車欠稅罰款12萬多元，此次第1次拍賣，1元起標，歡迎有興趣的買家競標。

此次拍賣物有2018年豐田 VIOS、2017年與2015年豐田ALTIS各1輛、豐田汽車、三陽汽車、中華汽車、日產貨車、山葉機車、三陽機車、傳統銑床機、19吋與40吋顯示器、瓦斯加熱爐、寵物門、貓屋、不鏽鋼分具組、不鏽鋼鴛鴦鍋及陽信商業銀行股份206股、華泰商業銀行股份375股等。從11月11日上午10點起開始登記、11點起正式競價拍賣。

行政執行台南分署指出，本次拍賣的車輛多達13輛汽車及2輛機車，較吸睛的物件為2018年豐田VIOS、1496CC，該車滯欠牌照稅1萬3059元、燃料費2786元、罰鍰10萬5019元，合計12萬864元；起標價1元起，提醒民眾留意拍賣資訊。

台南分署表示，民眾參與拍賣，除能撿到便宜好物，也等於支持政府依法執行與社會正義，落實打擊犯罪的五打七安。有意參與此次競價拍賣的民眾，請於應買前詳細了解拍賣公告，並請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是無法參與競價拍賣的。

被查扣的寵物門也在法拍之列。（圖由行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署將於11月11日舉行的聯合法拍會，也有查扣的機車。（圖由行政執行署台南分署提供）

