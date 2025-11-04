為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    男子擅用檳榔攤水龍頭 女員工理論遭痛毆濺血

    2025/11/04 13:30 記者吳昇儒／基隆報導
    劉男未經同意使用檳榔攤外的水龍頭，還毆打女店員。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名劉姓男子上個月30日路過中正路某家檳榔攤，未經女店員同意直接打開店外水龍頭使用。陳姓女員工向前理論，竟被劉男揮拳痛毆，當場濺血，引發網友熱議。基隆警方今日表示，已通知劉男到案說明，全案將朝傷害罪偵辦。

    警方調查，35歲劉姓男子於案發當時擅自使用檳榔攤外的水龍頭，被店內的57歲陳姓女店員看見後，責怪對方為什麼沒有先「打招呼」。

    劉男離開時，才大聲吼「歹勢（對不起）啦、我跟你說歹勢了」，口氣不佳。陳女便走出檳榔攤，要再次理論時，用手拍打劉男的右肩。劉男竟順勢朝陳女的右側下巴揮了一拳，作勢要再揮拳時，被劉母攔下。

    檳榔攤其他員工今向媒體表示，動手的劉男脾氣滿暴躁的，就住在附近；當天他用水龍頭都沒打招呼，同事對他說，來借用水都不用問，不用講嗎？沒想到對方語氣不佳，還動手傷人，以後遇到他只能「敬而遠之」，「不然怎麼辦？」

    基隆市警二分局正濱派出所所長陳炯維表示，劉男擅用店家水龍頭且與陳女發生衝突，還動手傷人，造成女方臉頰及下巴等處受傷，目前已受理報案，將通知劉男到案說明，全案將朝傷害罪偵辦。

    監視器拍下男子毆打女店員的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    劉母出面阻擋，避免衝突加劇。（記者吳昇儒翻攝）

    女店員被毆後，用右手扶著下巴。（記者吳昇儒翻攝）

