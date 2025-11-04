為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國3大溪交流道南向往台66出口匝道砂石車翻覆 車流一度回堵

    2025/11/04 13:22 記者余瑞仁／桃園報導
    國道3號大溪交流道南向出口環道（往台線66方向）發生砂石車翻覆事故。（記者余瑞仁翻攝）

    國道3號大溪交流道南向出口環道（往台線66方向）發生砂石車翻覆事故。（記者余瑞仁翻攝）

    國道3號大溪交流道南向出口環道（大溪往台66線出口外側匝道）今（4）日上午發生1輛載運土方的營業半聯結車過彎失控翻車事故，造成後方車流回堵，現場由國道警察會同相關單位排除中，肇事原因待警方進一步釐清。

    國道公路警察局第六公路警察大隊指出，警方於今天上午9點15分接獲報案，指國道3號南向63公里大溪往台66線出口外側匝道發生砂石車翻車事故，員警立即前往處理，經查為33歲陳姓駕駛營業半聯結車載運土方，疑因過彎失控致翻覆肇事，幸現場無人受傷，駕駛無飲酒情形；但因砂石車翻覆、載運的土方部分傾倒在路面上，造成大溪往台66快速道路出口車流嚴重回堵，現場正由警方會同相關單位排除中。

    國道警方呼籲用路人，車輛開到彎道處會產生離心力，若未減速慢行容易偏離車道線而翻覆，尤其是大型載重車輛更容易翻覆，提醒用路人行經坡道或彎道時，應確實減速慢行以保障自身及其他用路人安全。

    砂石車載運的土方傾瀉在匝道路面上。（記者余瑞仁翻攝）

    砂石車載運的土方傾瀉在匝道路面上。（記者余瑞仁翻攝）

    警方與公路單位正處理排除事故。（記者余瑞仁翻攝）

    警方與公路單位正處理排除事故。（記者余瑞仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播