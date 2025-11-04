國3大溪交流道南向往台66出口匝道砂石車翻覆 車流一度回堵

國道3號大溪交流道南向出口環道（往台線66方向）發生砂石車翻覆事故。（記者余瑞仁翻攝）

國道3號大溪交流道南向出口環道（大溪往台66線出口外側匝道）今（4）日上午發生1輛載運土方的營業半聯結車過彎失控翻車事故，造成後方車流回堵，現場由國道警察會同相關單位排除中，肇事原因待警方進一步釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊指出，警方於今天上午9點15分接獲報案，指國道3號南向63公里大溪往台66線出口外側匝道發生砂石車翻車事故，員警立即前往處理，經查為33歲陳姓駕駛營業半聯結車載運土方，疑因過彎失控致翻覆肇事，幸現場無人受傷，駕駛無飲酒情形；但因砂石車翻覆、載運的土方部分傾倒在路面上，造成大溪往台66快速道路出口車流嚴重回堵，現場正由警方會同相關單位排除中。

國道警方呼籲用路人，車輛開到彎道處會產生離心力，若未減速慢行容易偏離車道線而翻覆，尤其是大型載重車輛更容易翻覆，提醒用路人行經坡道或彎道時，應確實減速慢行以保障自身及其他用路人安全。

砂石車載運的土方傾瀉在匝道路面上。（記者余瑞仁翻攝）

警方與公路單位正處理排除事故。（記者余瑞仁翻攝）

