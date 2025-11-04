為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老外萬聖節現身北斗街頭「不給『錢』，就搗蛋」 多人中招

    2025/11/04 12:40 記者顏宏駿／彰化報導
    一名老外拿這面旗幟，在北斗街頭沿街乞討100元。（民眾提供）

    一名老外拿這面旗幟，在北斗街頭沿街乞討100元。（民眾提供）

    上禮拜五是萬聖節，彰化縣北斗鬧區來了一名老外在街頭行走，原本店家以為又是幼稚園外籍美語老師帶小朋友到街頭搞「不給糖就搗蛋（Trick or Treat）」的戲碼，豈料這名老外拿出一面寫有「I LOVE TAIWAN 」的國旗旗幟，再亮出「我是聾啞人士，我愛台灣，生病沒錢付醫藥費」 紙條，用食指比「1」，意思是要討100元，店家不給錢，就一直賴在店門口，給了錢，老外立即離開，許多店家都付錢趕人，稱這名萬聖節現身的老外是「不給錢，就搗蛋」。

    一名店家投訴本報，她說，上週五剛好是萬聖節，傍晚時分來了一名老外，先說「哈囉、哈囉」，接著拿出「I LOVE TAIWAN 」的小國旗旗幟，再亮出「我是聾啞人士，生病沒錢付醫藥費」的紙條。這名老外佇立在門口，用食指比「1」，就是要100元。

    店家說，「這根本就是詐騙」，明明會說「哈囉、哈囉」，卻稱自己是聾啞人士，拿出國旗就要討錢，不給他錢，就一直站在店門口，這種「乞討」的行為，令人不齒，想趕他走，他就是不走，後來她無奈給了100元，對方就把小國旗送給她，但事後自己覺得「很後悔」，「愛台灣，竟然可以拿來乞討！」，給對方錢之舉，無異於鼓勵對方繼續用「愛台灣」騙老實的台灣人。

    店家表示，她把自己的遭遇說給其它店家聽，很多人都「中招」。這名面貌像中東人的「老外」，利用萬聖節「不給錢，就搗蛋」的行為，令人不齒，也希望大家把此消息傳出去，不要隨隨便便拿錢給這種人。

