台中無票男推站務員落軌險變肉泥 中檢殺人未遂起訴

台中陳姓男子，上月無票進入台鐵五權站，遭張姓站務人員攔查竟將他猛力衝撞墜落鐵軌，造成他腿部骨折，今天依殺人未遂起訴。（民眾提供）

台中39歲陳姓男子，上月6日因無票進入台鐵台中五權站，張姓站務員發現上前攔查，陳男竟全力衝撞造成張男墜落鐵軌，差點遭進站的北上列車撞上，並出現跟骨骨折傷勢，陳男被逮後依殺人未遂送辦，台中地檢署檢察官偵辦後，認為陳男當時以全身力量衝撞，恐導致張男落軌致死，今天依殺人未遂將他起訴。

這名平時居無定所，流連於台中火車站與周邊地區的陳姓男子，今年10月6日下午3點多，沒票跨越欄杆進入台鐵台中五權站南下月台，張姓站務員發現上前攔查，兩人發生口角，陳男竟情緒失控雙手猛力推張姓站務員導致跌落軌道，隨即逃離車站，張男雖腿部骨折受傷，仍奮力自行爬上月台，並由同事通報救護車將他送醫，警方當晚6點多在五權車站附近的建國南路逮捕陳男送辦。

中檢起訴指稱，陳男將張姓站務員推落月台，造成他閉鎖性跟骨骨折、右跟骨粉碎性骨折傷勢，且當時台鐵2619次北上列車剛好進站，因當時是以全身力量撞擊的方式使張男掉落至鐵軌上，用力甚重，且月台距離鐵軌有一定高度，如將他人撞落鐵軌，有可能導致對方從高處摔落而頭部撞擊堅硬鐵軌發生死亡結果、亦可能導致他因傷勢嚴重不及閃避而遭列車撞擊死亡的高度風險。

檢察官審酌，陳男當時施暴的地點、方式、力道，加上當時列車已即將進站等情狀，陳男應有殺人之不確定故意，今天依殺人未遂起訴，並請法院量處適當之刑。

