從越南帶豬肉粽入境遭罰20萬元未繳 貨車機車遭查封

陳姓屏東縣民積欠罰款，貨車被行政執行署屏東分署現場查封。（行政執行署屏東分署提供）

陳姓屏東縣民從越南攜帶豬肉粽入境，遭裁罰20萬元卻未繳，經送強制執行，貨車、機車遭查封辦理分期後仍未正常繳納，最後扣押其薪資按月繳款，才在今（2025）年7月繳清。

法務部行政執行署屏東分署表示，陳姓義務人2020年3月自越南攜帶豬肉粽入境，未申請檢疫，遭裁罰新臺幣20萬元，後由農業部動植物防疫檢疫署高雄分署於同年11月移送屏東分署強制執行。

屏東分署收案不久後至義務人住居所現場執行，查封其名下所有貨車與機車各1輛，查封後，義務人立即至屏東分署就所欠19萬6000元罰鍰辦理分期繳納，但後因未正常繳納而被廢止分期，還積欠15萬7000餘元，最後由屏東分署於2022年5月起按月扣押義務人對第三人薪資債權的部分金額，每月繳納3700餘元，才在今年7月繳清罰鍰。

行政執行署屏東分署表示，因近日非洲豬瘟疫情疑似再起，屏東分署將持續優先加強執行非洲豬瘟裁罰案件，主動調查義務人可供執行的財產後迅速執行，並積極至義務人住居所在地現場執行，包括查封動產及不動產等執行作為，強力督促義務人從速繳納；必要時限制出境或向法院聲請拘提、管收，以伸張政府公權力，展現全面落實執行非洲豬瘟案件的決心。

依動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處新台幣100萬元罰鍰。屏東分署現所受理的案件，當事人多由中國大陸或越南攜帶含有豬肉製品入境而遭裁罰。屏東分署為嚴防非洲豬瘟入侵，維護國人食品安全，再次提醒民眾千萬別鬆懈，並提醒民眾海外親友入境時莫帶豬肉製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免受罰，一同守護台灣。

