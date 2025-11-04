專騙投資失利者 「活人棺」生基位詐老翁數百萬元

詐騙集團劉姓車手遭大安分局警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

70多歲的王姓老翁，因過去投資失利，遭詐騙集團鎖定，以俗稱「活人棺」的生基位業務買賣詐騙手法，誆稱改運後可彌補他百萬損失，讓老翁畢生積蓄幾乎蒸發。日前老翁再度接到詐團面交取款的要求，台北市大安分局員警得知老翁已非初次受害，立即佈局，安排老翁假意配合，最終成功於上月底在羅斯福路1處超商外埋伏，當場逮捕劉姓車手，成功阻詐，讓家屬感激涕零。

警方調查，這類「生基位」詐騙手法，假借民俗信仰，宣稱將活人的毛髮、指甲等放入骨灰罈，可用這種手法改運。詐團專挑過去有投資失利紀錄的民眾，利用其弱點，誆稱買賣生基位可作為補償，來換取信任後再進行新一輪詐騙。

王姓老翁去年開始就遭詐團以這種手法誘騙，損失金額已高達數百萬元。日前，老翁再度接獲不明人士來電，可居間仲介老翁持有的生基位，老翁面交數次後對方卻不讀不回，才驚覺再次受騙。

大安分局和平東路派出所員警接獲老翁報案後，知悉他過去金額損失已高達百萬元，不忍老翁年事已高卻遭無良詐欺集團鎖定，以致畢生積蓄幾乎蒸發，遂立即請報案人假意配合面交取款，並著手調閱監視器鎖定詐團行蹤。

經多日佈局，警員張宏榮、李佶翰及蘇柏軒3員於上月底下午埋伏在羅斯福路上某超商外，見劉姓車手出現便上前制伏，順利將其逮捕。老翁及家屬對於警方積極偵辦、阻止憾事發生的態度感激萬分。

大安分局再次呼籲民眾，謹守「防詐騙3步驟：1聽2掛3查證」，隨時關心周遭親朋好友，杜絕詐騙人人有責。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

