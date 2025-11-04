為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    路倒街頭身亡 台北警方靠指紋確認死者是72歲洪姓街友

    2025/11/04 12:18 記者王冠仁／台北報導
    大同警方查出死者是洪姓老翁。（資料照）

    大同警方查出死者是洪姓老翁。（資料照）

    台北市消防局在昨天早上接獲報案，民眾指稱在長安西路、鄭州路路口有一名男子倒臥在該處動也不動；救護人員趕來現場察看，赫然發現這名男子已經死亡多時。由於警方起先在死者身上找不到任何證件，警方於是採集其指紋來比對，這才查出死者是72歲洪姓老翁，警方也將在今天下午進一步報驗來釐清死因。

    台北市消防局在昨天早上7時30分許接獲報案，民眾聲稱長安西路、鄭州路路口有一名男子倒臥路邊；救護人員趕到時，卻發現這名男子已經明顯死亡。

    轄區警方事後在死者穿著的衣物中尋找證件未果，於是採集其指紋，進一步比對身分，這才查出死者是72歲洪姓老翁。警方循線聯繫上洪男家人，他家人聲稱已經與他有一段時間沒有聯繫，並不清楚他的近況。

    據悉，洪男與家人不親近，近期似乎都在台北車站、後火車站商圈周邊露宿街頭，貌似街友；他被民眾發現倒臥路邊當天，也是在該處睡覺。

    警方說，雖然洪男遺體上沒有發現打鬥、傷痕，調閱周邊監視器畫面，也初步排除外力介入，但為求慎重，仍將在今天下午進行刑事相驗來釐清死因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播