路倒街頭身亡 台北警方靠指紋確認死者是72歲洪姓街友

台北市消防局在昨天早上接獲報案，民眾指稱在長安西路、鄭州路路口有一名男子倒臥在該處動也不動；救護人員趕來現場察看，赫然發現這名男子已經死亡多時。由於警方起先在死者身上找不到任何證件，警方於是採集其指紋來比對，這才查出死者是72歲洪姓老翁，警方也將在今天下午進一步報驗來釐清死因。

台北市消防局在昨天早上7時30分許接獲報案，民眾聲稱長安西路、鄭州路路口有一名男子倒臥路邊；救護人員趕到時，卻發現這名男子已經明顯死亡。

轄區警方事後在死者穿著的衣物中尋找證件未果，於是採集其指紋，進一步比對身分，這才查出死者是72歲洪姓老翁。警方循線聯繫上洪男家人，他家人聲稱已經與他有一段時間沒有聯繫，並不清楚他的近況。

據悉，洪男與家人不親近，近期似乎都在台北車站、後火車站商圈周邊露宿街頭，貌似街友；他被民眾發現倒臥路邊當天，也是在該處睡覺。

警方說，雖然洪男遺體上沒有發現打鬥、傷痕，調閱周邊監視器畫面，也初步排除外力介入，但為求慎重，仍將在今天下午進行刑事相驗來釐清死因。

