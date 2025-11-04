全民普發1萬登記明天開跑 童子瑋呼籲保障個資以免被詐

11月5日就是全民普發現金登記開跑，基隆市議長童子瑋今天臉書貼文，呼籲全民注意保障個資，若有疑慮請致電165反詐騙專線。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

明天（5日）開始登記全民普發1萬元，基隆市議長童子瑋在社群媒體貼文提醒民眾，領取的同時務必提高警覺，政府普發現金1萬元，不需要預繳保證金或手續費，接到電話不管對方話術，不要回撥對方提供電話，若有任何疑問，請直接撥打165反詐騙專線，或打110請警察機關協助查證。

童子瑋說，這兩天在台北市龍山寺，看到有人擺攤收購個資，還有很多民眾去排隊，他覺得，還是要多多宣導防詐問題，提醒民眾對個資保障的重視。從明天開始，有很多市民會去登記全民普發一萬元，他要提醒大家，在領取的同時務必提高警覺。

童子瑋指出，如果有人LINE、臉書或電子郵件來通知登錄，網址不是「gov.tw」結尾的就是詐騙。普發現金不需要預繳保證金或手續費，通知中獎、領取補助或退稅這些訊息，也都非常可能是詐騙；遇到公家機關的人員或接到公家機關的來電，千萬不要撥打對方提供的電話號碼，或用回撥電話的方式進行查證。檢調單位人員說你的帳戶有問題，無法領取普發現金，或說你盜領、誤領別人1萬元，要配合調查，這也是假的。任何公務員或銀行人員都不會用電話要求您操作網路銀行或ATM輸入資料。

童議長呼籲，民眾要多多叮嚀家中長輩或鄰居的長輩，不要點開不明簡訊連結，更不要隨意提供個人資料，如果有疑慮，一定要優先撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

