為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    全民普發1萬登記明天開跑 童子瑋呼籲保障個資以免被詐

    2025/11/04 12:07 記者俞肇福／基隆報導
    11月5日就是全民普發現金登記開跑，基隆市議長童子瑋今天臉書貼文，呼籲全民注意保障個資，若有疑慮請致電165反詐騙專線。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    11月5日就是全民普發現金登記開跑，基隆市議長童子瑋今天臉書貼文，呼籲全民注意保障個資，若有疑慮請致電165反詐騙專線。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    明天（5日）開始登記全民普發1萬元，基隆市議長童子瑋在社群媒體貼文提醒民眾，領取的同時務必提高警覺，政府普發現金1萬元，不需要預繳保證金或手續費，接到電話不管對方話術，不要回撥對方提供電話，若有任何疑問，請直接撥打165反詐騙專線，或打110請警察機關協助查證。

    童子瑋說，這兩天在台北市龍山寺，看到有人擺攤收購個資，還有很多民眾去排隊，他覺得，還是要多多宣導防詐問題，提醒民眾對個資保障的重視。從明天開始，有很多市民會去登記全民普發一萬元，他要提醒大家，在領取的同時務必提高警覺。

    童子瑋指出，如果有人LINE、臉書或電子郵件來通知登錄，網址不是「gov.tw」結尾的就是詐騙。普發現金不需要預繳保證金或手續費，通知中獎、領取補助或退稅這些訊息，也都非常可能是詐騙；遇到公家機關的人員或接到公家機關的來電，千萬不要撥打對方提供的電話號碼，或用回撥電話的方式進行查證。檢調單位人員說你的帳戶有問題，無法領取普發現金，或說你盜領、誤領別人1萬元，要配合調查，這也是假的。任何公務員或銀行人員都不會用電話要求您操作網路銀行或ATM輸入資料。

    童議長呼籲，民眾要多多叮嚀家中長輩或鄰居的長輩，不要點開不明簡訊連結，更不要隨意提供個人資料，如果有疑慮，一定要優先撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播