幫17歲少年刺「雙臂五分袖」 家長告刺青師討回復原狀等費用敗訴

蔡姓刺青師去年幫1名17歲少年刺青（雙臂五分袖及上色），收費2萬5000元，少年家長發現後提出民事求償，要求刺青師返還刺青費用2萬5000元及回復原狀費60萬元，還要給精神賠償4萬5000元，合計67萬元；新北地院法官則認為，少年當時已滿17歲，除知悉刺青意義，也有允諾刺青的識別能力，刺青師所為不構成侵權行為，也不妨害家長親權、監護權的行使，判家長敗訴，可上訴。

少年的家長指控，刺青師本來可以施作刺青前確認年齡及父母是否同意，且她已明確表示反對刺青，刺青師仍為賺錢執意施作，視法律及法定代理人監護權於無物。

家長指控，其子與與刺青師訂立刺青承攬契約時，並未經過她允許或承認，且其子於成年後亦不追認，雙方承攬契約無效，請求返還刺青費用2萬5000元；另外經醫師評估，雙臂除青費用60萬元，要求給付「回復原狀」費用，並以刺青師明知刺青未獲父母同意，仍執意刺青，造成監護人的監護權受損（合理管教權、子女行為決定權），請求精神賠償4萬5000元。

法官調查，雙方第1次刺青時間點為去年3月，當時是替少年的手臂割線，第2次為11月，當時為一手打霧上色、一手割線，這2次時間點少年當時年僅17歲；但從少年與刺青師的IG對話可知，少年成年後對已施作的刺青成果表達滿意，還約刺青師繼續施作剩餘刺青圖案等舉動，可推認少年是以這種方式表示承認其於未成年時期與刺青師締結刺青契約效力。

法官並認為，少年刺青時已滿17歲，已知悉刺青為何意，有允諾為刺青的識別能力，刺青師事先已得到少年出於自由意思所為的允諾，並不構成侵權行為，也不構成對家長親權、監護權行使的妨害。

