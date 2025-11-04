為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄一家機車「四貼」 1童無座「懸空掛車外」

    2025/11/04 11:52 記者蘇福男／高雄報導
    高雄一名嬰幼兒昨由媽媽以揹帶背著，整個人懸空掛在機車外面，危險畫面被網友拍下，直呼「玩命！太誇張」。（民眾提供）

    高雄一名嬰幼兒昨由媽媽以揹帶背著，整個人懸空掛在機車外面，危險畫面被網友拍下，直呼「玩命！太誇張」。（民眾提供）

    高雄一名爸爸昨（3）日騎機車載一家人「四貼」，其中一名嬰幼兒由媽媽以揹帶背著，整個人懸空掛在機車外面，危險畫面被網友拍下，直呼「玩命！太誇張」，岡山警分局除依《道路交通管理處罰條例》舉發，將處300元以上600元以下罰鍰，並依規定通報社會局社工進行家訪。

    岡山警分局根據網友拍攝畫面查證，發現機車「四貼」違規行為發生在昨（3）日10點25分燕巢區安招路段，已依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定」舉發，可處300元以上600元以下罰鍰。

    另警方認為家長將孩童置於危險情境中，因此除依法舉發外，並依規定通報社會局社工進行家訪，將釐清家庭照顧狀況，以維護兒童安全與福祉。

    岡山警分局指出，孩童乘坐機車常見違規態樣包括：兒童站立於前踏板、附載人數超過1人（俗稱「三貼」）以及附載兒童未戴安全帽，呼籲家長切勿為求方便而違規搭載，應確實遵守交通安全規定，確保孩童乘車安全，避免意外發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播