高雄一家機車「四貼」 1童無座「懸空掛車外」

高雄一名嬰幼兒昨由媽媽以揹帶背著，整個人懸空掛在機車外面，危險畫面被網友拍下，直呼「玩命！太誇張」。（民眾提供）

高雄一名爸爸昨（3）日騎機車載一家人「四貼」，其中一名嬰幼兒由媽媽以揹帶背著，整個人懸空掛在機車外面，危險畫面被網友拍下，直呼「玩命！太誇張」，岡山警分局除依《道路交通管理處罰條例》舉發，將處300元以上600元以下罰鍰，並依規定通報社會局社工進行家訪。

岡山警分局根據網友拍攝畫面查證，發現機車「四貼」違規行為發生在昨（3）日10點25分燕巢區安招路段，已依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定」舉發，可處300元以上600元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

另警方認為家長將孩童置於危險情境中，因此除依法舉發外，並依規定通報社會局社工進行家訪，將釐清家庭照顧狀況，以維護兒童安全與福祉。

岡山警分局指出，孩童乘坐機車常見違規態樣包括：兒童站立於前踏板、附載人數超過1人（俗稱「三貼」）以及附載兒童未戴安全帽，呼籲家長切勿為求方便而違規搭載，應確實遵守交通安全規定，確保孩童乘車安全，避免意外發生。

