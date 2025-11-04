釀46人死亡高雄城中城 拆除過程差點鬧命案

火警意外釀46條人命的高雄城中城大樓，拆除改建為公園過程中又因工人口角差點釀出人命。（資料照）

位於高市鹽埕區府北路、大有街口的城中城大樓，2021年10月因人為大火損毀並釀46人死亡的重大傷亡事件，城中城大樓被認定危樓，拆除過程中，又爆發工人口角引發全武行，差點釀出人命，動手行凶的4名工人都被依傷害罪各判6至10月不等徒刑。

2021年10月14日，高雄城中城大樓傳出火警，警消獲報到場救援，因大樓1樓至6樓及12樓久未使用呈廢棄狀態、所有權人產權紛雜及消防安全設備老舊未檢等原因，造成勢難以控制，事後造成46人死亡、43人受傷的重大事件；經土木、結構及建築師3大公會鑑定危樓後，市府啟動清理及拆除方案，將城中城改建為公園。

請繼續往下閱讀...

判決指出，城中城大樓拆除過程中，陳姓、林姓等4名拆除工人因資源回收物歸屬權，與陪叔叔到工地裡收回收物的林姓少年發生爭執，陳男等人圍毆林姓少年，還拿圓鍬、木棍等物毆打，造成林姓少年頭部外傷併顱骨骨折及氣腦、頭皮撕裂傷、四肢擦挫傷。

警方獲報逮捕陳男等人送辦，高雄地院審理期間，陳男等人坦承犯行，被依傷害罪各判6至10月不等徒刑，陳男已賠20萬達成和解，另宣告緩刑2年，另名動手的黃姓工人一審後賠了15萬元 ，上訴二審後改判緩刑3年；另名林姓工人則是在法院審理期間落跑被通緝，3年後落網後，被法官依傷害罪判刑8月，可上訴。

