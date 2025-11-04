推年邁母致跌倒撞頭喪命 逆子認罪輕判4年6月定讞

最高法院判決定讞。（資料照）

台中市46歲邱姓男子，去年2月11日大年初二與75歲的母親爭吵，憤而推倒罹患帕金森氏症的75歲母親，其母摔倒，頭部撞擊地面以致顱內出血，經急救2週後仍回天乏術不治身亡。台中地院國民法庭考量邱男認罪，依傷害致死罪輕判4年6月，二審台中高分院維持原判，最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞。

判決指出，邱男與年邁父母同住於台中市潭子區，去年大年初二邱男與母親因生活瑣事起爭執，邱男盛怒之下推倒年邁母親，又向母親咆哮「我是孽子」，邱母頭部撞擊地面，顱骨骨折、顱內出血與頭部外傷等，經醫院搶救約2星期，終因多重器官衰竭而不治，檢方依家暴傷害致死罪起訴邱男，求刑10年6月至12年半。

台中地院國民法庭審理時，邱男坦承認罪，稱母親會因此摔倒而離世是他始料未及。請求從輕量刑，但檢察官質疑，邱男見母親倒地後，仍咆哮稱自己是孽子，甚至一度謊稱是母親自行跌倒，企圖卸責給胞姊，不宜輕縱。

中院國民法官考量邱男最終認罪，動機僅因與母親口角，且未使用武器或工具，犯罪手段僅推母親肩膀1下，也沒有接續攻擊行為，情輕法重，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判4年6月徒刑。

二審台中高分院開庭時，邱男的姊姊出庭指弟弟在父母生病時都沒探望，卻在國民法官面前「裝孝子」，因弟弟生意做不好，跟父母要錢發生爭執才會吵架，造成母親身亡，無法接受輕判；邱男反指姊姊為了家中資源而抹黑他，父母生病時他都有去探病，妹妹可作證；姊弟當庭互嗆「你不是我姊姊（弟弟）」。

二審認為一審判決與量刑理由皆無違誤，維持4年6月刑期；最高法院駁回檢、辯上訴定讞。

