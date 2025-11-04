損台灣形象！日本舞者住台北飯店「行李全消失」 北市警方要辦了

melochin在IG上透露，回飯店發現行李全消失，原來是清潔員偷走。（資料照，翻攝自IG）

在IG擁有2.2萬人追蹤的日本舞者「melochin」（めろちん）上週來台灣表演住進某間飯店，結果回到房間發現行李全部不見了，事後得知東西是被清潔人員偷的，消息一出，全網炸鍋，直說「丟台灣人臉」，由於涉及嚴重減損台灣治安的國際形象，當事人雖未報案，轄區信義警分局決定主動調查，正調閱監視器釐清真相，朝竊盜方向偵辦。

由於今年8月間，日本台灣交流協會曾在官網發布消息，提醒旅台日人要小心扒手，尤其是夜市、九份、台北市永康街和台北捷運中山站附近，引起各界譁然，當時警方強化各項防竊作為，如今又傳出有日人在台北遭竊，警政署及台北市警局非常重視，主動介入偵辦。

雖然當事人未報案，也未說是哪間飯店，但警方根據照片按圖索驥，發現是在信義路五段一間「無人旅館」，這種旅館從辦理入住到退房，都是操作機器，不會遇到飯店人員，直到離去才會有人打掃，因此常傳出糾紛及治安問題。

melochin的IG帳號超過萬人追蹤，小有名氣，他近日在IG限時動態上發文，「回到飯店之後，發現房間裡面的行李全部都不見了」，後曬出身處台北街頭的照片，無奈表示：「結果是清潔人員把東西偷走，飯店那邊正在討論賠償相關事宜中，天啊！總之我先回日本。」

