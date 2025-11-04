為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    卓揆表揚搜救有功人員 台中消防3人獲獎

    2025/11/04 10:48 記者歐素美／台中報導
    台中市消防局協和分隊分隊長張凱閔（左起）、石岡分隊分隊長曾建智及谷關分隊隊員白秉承3人，獲搜救有功人員表揚。（台中市消防局提供）

    台中市消防局協和分隊分隊長張凱閔（左起）、石岡分隊分隊長曾建智及谷關分隊隊員白秉承3人，獲搜救有功人員表揚。（台中市消防局提供）

    行政院國家搜救指揮中心昨舉辦「114年搜救有功人員表揚典禮」，行政院長卓榮泰公開表揚20名搜救英雄，台中市消防局谷關分隊隊員白秉承、協和分隊分隊長張凱閔及石岡分隊分隊長曾建智3人，分別獲實際執行搜救任務類、指揮調度搜救任務類、辦理搜救相關業務類有功人員。

    白秉承表示，獲頒此獎是難得的肯定，感謝所有夥伴在危險中彼此照應，更感謝家人體諒與支持，讓他能無後顧之憂投入工作；張凱閔說，執行山域救援任務危險性極高，加上山區氣候和地形多變，時刻都充滿著危機與考驗；曾建智表示，自己從事消防工作以來，每天看似平凡，實則充滿挑戰，每次警鈴響起，就是與時間賽跑的開始。

    台中市消防局表示，3人獲獎是台中消防榮耀時刻，這3人從第一線英勇救援、任務指揮到行政支援，都是搜救體系中不可或缺的重要力量！強調台中消防將持續精進搜救能量、提升應變效能，守護每一位市民的生命安全，並以獲獎同仁為榜樣，激勵全體消防人員不斷追求卓越。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播