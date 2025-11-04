卓揆表揚搜救有功人員 台中消防3人獲獎

台中市消防局協和分隊分隊長張凱閔（左起）、石岡分隊分隊長曾建智及谷關分隊隊員白秉承3人，獲搜救有功人員表揚。（台中市消防局提供）

行政院國家搜救指揮中心昨舉辦「114年搜救有功人員表揚典禮」，行政院長卓榮泰公開表揚20名搜救英雄，台中市消防局谷關分隊隊員白秉承、協和分隊分隊長張凱閔及石岡分隊分隊長曾建智3人，分別獲實際執行搜救任務類、指揮調度搜救任務類、辦理搜救相關業務類有功人員。

白秉承表示，獲頒此獎是難得的肯定，感謝所有夥伴在危險中彼此照應，更感謝家人體諒與支持，讓他能無後顧之憂投入工作；張凱閔說，執行山域救援任務危險性極高，加上山區氣候和地形多變，時刻都充滿著危機與考驗；曾建智表示，自己從事消防工作以來，每天看似平凡，實則充滿挑戰，每次警鈴響起，就是與時間賽跑的開始。

台中市消防局表示，3人獲獎是台中消防榮耀時刻，這3人從第一線英勇救援、任務指揮到行政支援，都是搜救體系中不可或缺的重要力量！強調台中消防將持續精進搜救能量、提升應變效能，守護每一位市民的生命安全，並以獲獎同仁為榜樣，激勵全體消防人員不斷追求卓越。

