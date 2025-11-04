高雄殯葬處爆集體收賄百萬「插隊燒大體」 逾千人恐領錯親人骨灰

高市殯葬處爆集體貪污，14位職工收賄百萬助喪家插隊燒大體。（資料照）

高雄市政府殯葬處爆發集體貪污案，負責操作火爐火化及撿骨的蔡姓等14位職工，從殯葬業者手中收取116萬3千元，幫助喪家看時辰「插隊燒大體」，被雄檢依貪污罪起訴；不過，知情人士透露，由於蔡男等人未依規定時間和爐號安排先人火化，順序如果沒搞清楚，恐讓喪家領錯親人骨灰。

高市殯葬處近年來因火化亡者遺體量能不足，而我國民間習俗又是看日子、看時辰安排親人下葬，為了能讓亡者入土為安，殯葬業者向喪家收取的服務費中往往暗藏一筆「火化服務費」，而這筆費用金額不高，平均落在1千元，但就是業者用來「插隊」火化的賄款，而喪家為了親人能順利入土為安，通常都把後事交由殯葬業者安排，根本不曉得這筆費用是拿來行賄的款項。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，吳姓（56歲）、洪姓（51歲）、蔡姓技工（53歲）等14位職工，從2019年1月起拿到業者的紅包後，就會安排讓往生者在「適當的時辰」前完成火化，讓喪家撿骨、進塔的時間不被耽誤。

高市殯葬處原本就有安排一套火化遺體及撿骨的流程，但吳男等人無視規定，任意插隊火化，知情人士透露，由於先人大體火化後已無法辨視身分，如果吳男等人插隊流程出錯，恐造成喪家領錯親人骨灰，且骨灰經高溫焚燒過已無DNA可供採驗，無法得知是否真有人「拜錯祖先」。

吳男等人到案後坦承犯行，檢方算出他們6年多來至少從殯葬業者手中拿到116萬3千元，以每具大體插隊費用1千元計算，至少有1163具先人大體插隊焚化，並有被錯領的風險；吳男等人目前都已被民政局開除並主動繳回犯罪所得，高雄地檢署今偵結後依貪污罪起訴，並向法院請求從輕量刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法