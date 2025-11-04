為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子心情不好在高美濕地遺留手機 遊客接聽他朋友打來報警

    2025/11/04 10:38 記者歐素美／台中報導
    警方及海巡人員發現李男走回木棧道，才鬆了一口氣。（民眾提供）

    今天清晨6點半左右，一名遊客走到台中市清水區高美濕地木棧道欣賞清晨美景時，發現木棧道上有人遺留皮包及手機，剛好，此時手機突然響起，遊客以為失主在尋找手機就接聽，結果是手機主人的朋友懷疑手機主人心情不好打來，可能想不開，遊客獲知趕緊幫忙報警，大批警消到場搜救時，見手機主人李男緩緩從高美濕地岸邊走回木棧道，才鬆了一口氣。

    清水警分局表示，警方接獲報案，高美派出所員警徐振哲到場，正積極確認手機主人身分及聯繫海巡及消防救護單位人員準備前往搶救時，李男（30歲）剛好從高美濕地岸邊走回木棧道上，經確定為該手機主人，眾人才鬆了一口氣。

    因李男未受傷且無生命危險，不願就醫，警方通知家屬，同時安撫李男情緒，但李男對情緒不佳原因等不願多說，警方確認李男精神狀況良好，才讓李男騎車離去。

    清水警分局長鄭鴻文表示，民眾若發現親友情緒異常或有自傷傾向，務必及早通報求助，可撥打1995生命線、1925安心專線，讓專業人員即時介入，攜手守護生命安全，或可撥打110向警方請求協助。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

