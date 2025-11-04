尖石夏令營溯溪女學生枉死案 「武林帖」負責人、2教練和解後獲緩刑

前年7月底的尖石「武林帖」溯溪溺斃意外，新竹地院依過失罪論處邊姓男子和教練共3人，且因都跟家屬達成和解，也都給予緩刑。（記者黃美珠攝）

2024年7月底發生在新竹縣尖石鄉錦屏溪的黃姓女學生溯溪溺斃意外，新竹地院依過失致死罪論處「武林帖開發有限公司」邊姓負責人、溯溪教練徐男以及助理教練張男，3人各被處有期徒刑1年4月、9月、以及7月；且因都已跟死者家屬和解，也同獲緩刑5年。

不過法官也指責，邊男3人本應對所辦的溯溪要有足夠的專業知識和經驗，提供安全的活動內容，但因沒有做到才導致黃女溺水，事發後又因沒有足夠的應變措施和搶救人力，最終讓黃女枉送性命。

判決書指出，「武林帖」事發前假借他人之名攬客，舉辦包含溯溪在內的「2024領導智能歡樂夏令營五日活動」，學員從小學生到高中生都有，15歲的死者是第5梯次學員，同梯14人年紀都在6歲到12歲之間。

依教育部體育署規定，溯溪應依參加人數配置合格溯溪嚮導和安全人員，並備妥緊急應變措施與救援方案，但邊男聘請的徐男所持溯溪證照已過期、張男沒有溯溪證照。事發梯隊應有1名溯溪嚮導和2名安全人員，但卻僅有徐男、張男陪同。

另外，事發前適逢颱風過境，錦屏溪水勢湍急、溯溪地點的地形又險峻，徐、張草率試水後就讓學員們輪流下水預先體驗溯溪時會遭遇的水流衝擊，導致黃女一下水就遭水流漩渦拉扯沒頂。

張、徐雖先後下水搜尋但無果，徐男只好回營地求援，經另名陳姓教練火速到場，終於跟張男合力把卡在岩壁凹陷處的黃女拉上岸。可惜營地內沒有緊急應變的搶救措施，一干人只能乾等119到場才能施救，以致黃女火速送醫後仍不治。

