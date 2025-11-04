為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒鴛鴦掛假車牌販毒 警調近百支路口監視器分析查獲

    2025/11/04 10:25 記者王涵平／台南報導
    洪姓男子與陳姓女友涉嫌駕駛懸掛假車牌車輛販毒，南市刑獲報後調閱近百支路口監視器，以大數據分析後，上月初前往兩人在善化租屋處搜索，起出安非他命、依托咪酯等毒品與販毒工具一批。（警方提供）

    洪姓男子與陳姓女友涉嫌駕駛懸掛假車牌車輛販毒，南市刑獲報後調閱近百支路口監視器，以大數據分析後，上月初前往兩人在善化租屋處搜索，起出安非他命、依托咪酯等毒品與販毒工具一批，估計可供近百人施用，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法偽造文書等罪嫌送辦。

    南市刑大偵六隊日前偵辦一起施用毒品案，溯源追查供毒藥頭，得知洪姓男子偕其陳姓女友涉嫌以販售第二級毒品安非他命牟利維生，經專案人員多日跟監蒐證，發現以懸掛偽造車牌之權利車作為交通工具四處兜售毒品，交易後即將偽造車牌更換為原來車輛車牌，躲避警方追查。

    經報請台南地檢署檢察官郭育銓指揮偵辦，今年10月8日前往南市善化區某出租套房執行搜索拘提，當場查獲犯嫌洪姓男子及陳姓女友，現場起獲販毒用手機3支、起獲安非他命、依托咪酯、吸食器、電子菸、子彈、針筒、K盤、偽造車牌及權利車1輛等贓證物。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

