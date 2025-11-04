為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    火爆女持刀刺傷鄰男還撞爛車子 判刑8年並賠償76萬元

    2025/11/04 10:28 記者李立法／屏東報導
    吳女持刀刺傷鄰男險釀出人命；案發現場十分凌亂。（資料照）

    吳姓女子不滿鄰居潘男的友人常在她家門口抽菸，積怨已久後竟遷怒潘男，持刀刺傷潘男，還將潘男發動中的轎車開走撞爛，警方據報將行凶的吳女逮捕送辦，屏東地院依殺人未遂罪判處吳女8年徒刑，還要賠償受重傷的潘男及車主近76萬元。

    吳女去年5月間在家門前與潘男友人爆發口角，吳女氣得從屋內拿出水果刀理論，結果被潘男友人推倒在地，潘男友人離開後，怒氣未消的吳女見潘男在發動自家車輛，竟遷怒潘男，持刀刺向潘男，導致潘男右側前胸壁被刺穿，驚恐之餘，負傷搶下吳女手中水果刀，跑進屋內鎖上房門躲避，吳女卻持菜刀追進屋內猛砍房門，見無法得逞，索性將發動中的吳男用車開走，結果失控撞車，吳女下車逃往附近公墓躲藏。

    警方據報後，循線將行凶的吳女逮捕，並協助傷勢嚴重的潘男送醫，所幸救治後，已無大礙，檢方認為吳女侵入住宅有殺人犯意，依殺人未遂等罪起訴吳女；吳女則辯稱患有憂鬱症，當下只是想嚇唬潘男，不是真的要殺潘男。

    屏東地院根據醫學鑑定資料，認為吳女犯案時，並未因精神障礙或心智缺陷導致其無法辨識行為違法，吳女所辯不足採，依殺人未遂判刑8年；潘男以及被吳女撞爛的轎車車主，另向行凶的吳女求償醫藥費、工作損失及維修費等共82萬多元，法官審酌後，認為吳女應賠償近76萬元。

