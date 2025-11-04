勇敢說出來！花蓮女童揭父性侵 狼父判刑9年

花蓮縣1名國小女童長期遭父親猥褻，甚至出手性侵，花蓮地方法院依強制性交、強制猥褻罪判處應執行9年徒刑。示意圖。（資料照）

「遇到事情的時候說出來，大家都會幫助你。」，花蓮縣一名就讀國小3年級的女童長期遭父親猥褻，甚至出手性侵，女童害怕父親權威長期隱忍，直到5年級學校宣導反家暴，女童聽完決定勇敢說出，不過狼父辯稱女童愛說謊、不乖否認犯行，不過花蓮地方法院審理後依相關證據，依強制性交、強制猥褻罪判處應執行9年徒刑。

檢警調查，2022年到2023年間，花蓮狼父會趁妻子不在家的時候，對就讀國小3年級的女兒洗澡時，進去浴室藉口幫忙洗澡，但卻用手摸女童下體，多次後更用手指插入，女兒感覺不舒服推開並要父親不要這樣弄，但狼父獸性大發直接性侵女兒，之後更利用家裡沒人的時候，跑去女兒房間性侵得逞。

女童擔心被責罵不敢跟媽媽說，直到2023年9月女童升上5年級，學校安排反家暴、校園霸凌防治等課程時，老師宣導相關內容屬於犯罪行為，並鼓勵學童勇敢說出，「之後有什麼事情就跟我說」，強調大家都會幫忙。女童在課後決定跟老師透露過去遭父親性侵的往事，強調感覺：「很討厭、很噁心」。

學校依法通報，狼父到案完全否認犯行，女童母親也認為老公不可能這樣做。不過法官依據相關證據，認為被告繼續為正常的父女互動，不敢破壞表面和諧，此與一般家內性侵案件之被害人反應無違；受害者由於其身心發展程度、家庭之保護者與加害者常是同一人、所造成之心理創傷及社會壓力等因素，導致未及時向外求援者，實務上不乏其例。

法官認為，被告明知自己親生女兒犯行時均未滿14歲，並無性自主意識，竟為滿足個人慾念，罔顧親屬關係，而為本案犯行，其行為不僅違背善良風俗，對社會產生負面影響，更造成女童成長過程心理上難以磨滅陰影，戕害身心發展甚鉅，並須承受莫大精神傷害，其犯罪情節及惡性甚鉅，所生危害重大，犯後飾詞否認犯行，實應嚴予責難，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年。又對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

