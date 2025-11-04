工廠遭竊現場留衛生棉驗出DNA 法官：不足證明竊賊是「她」判無罪

女清潔工被控加重竊盜罪嫌，苗栗地方法院審理，認罪證不足，判她無罪。（資料照）

苗栗縣竹南鎮一家電機工廠遭竊，現場除遺留電纜剪、扳手等工具，還有使用過的衛生棉，警方送驗DNA為廠房清潔工陳姓女子所有，陳女被檢方依加重竊盜罪嫌起訴。不過，苗栗地院審理，現場除衛生棉，另有使用過的衛生紙、喝過的寶特瓶，都是遭丟棄之物，不能夠證明使用者的蹤跡，且廠房監視器未能拍攝到嫌疑人較清楚身影，判決陳女無罪。

該家電機工廠於前年1月底遭竊取銅管、銅線圈及銅線等，廠方人員發現報警；警方到場採證，現場除遺留電纜剪、扳手等工具，還有使用過的衛生棉，警方送驗NDA為陳女所有。陳女否認行竊，表示工廠旁邊有可以放廢棄物的地方，她只有在那邊打掃；但檢方存疑，且電纜剪、扳手屬可傷人之凶器，將她依加重竊盜罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

不過，法官認為，犯罪現場固然採得沾有陳女血液之衛生棉，然至多僅能證明該衛生棉曾為陳女所使用，而使用過的衛生棉衡諸常情即已丟棄，而非當然能夠證明使用者之蹤跡。況現場旁亦有遺留使用過之衛生紙及陳女以外之人使用過的礦泉水瓶，未能排除尚有其他人曾進入犯罪現場。

法官再閱覽廠房監視器影像翻拍照，不是鏡頭遭掩蓋，而未能攝得任何人事物，不然就是模糊，難以辨識嫌疑人之性別、特徵，自難遽認該嫌疑人為陳女。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法