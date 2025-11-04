為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    成人惡整10歲童 用螞蟻「衝康」欲使信用破產

    2025/11/04 08:58 記者黃美珠／新竹報導
    某螞蟻飼育相關社群內，因網路言語的禮節問題，衍生大人欺負小學童的官司。（記者黃美珠攝）

    某螞蟻飼育相關社群內，因網路言語的禮節問題，衍生大人欺負小學童的官司。（記者黃美珠攝）

    張姓成年男子跟某國小學童因螞蟻結緣，同屬一個關於台灣螞蟻飼養知識的社群之友。但張男卻看不慣幼童在群內出言無狀，於是花3、400塊「衝康」小孩，冒幼童名字和手機號碼網購活體螞蟻，東窗事發後被依違反個人資料保護法等，判決有期徒刑3月、緩刑2年，緩刑期間則須繳納2萬塊罰款給公庫。

    新竹地院審理發現，張男犯案前就已知男童是個小學生，雙方不僅在臉書社團對話過，也曾實際通話，而張男當下就發現電話那端的人聲，根本是個小孩。

    張男告訴法官，他是因為男童在群內發言的用字很不禮貌，才在不了解相關法律、純惡作劇心態下，冒用幼童名字和手機門號上網下單，買了一管裡面有蟻后和工蟻的希氏巨山蟻活體試管，還請賣家把貨寄到幼童小學附近的超商，故意想讓這名小孩，因不知而沒去領貨導致信用不良，進而跟賣家發生買賣糾紛。

    判決書指出，賣家後來就是因遲不見人取貨，在群組內提醒幼童，沒想到次日實際去領貨的竟是張男，而被獲報的員警查獲。

    法官認為張男跟10歲上下的孩子僅因言語齟齬就惡搞對方，連帶造成幼童父親、賣家的困擾。參酌張男沒有不良素行，事發後也深有悔意，曾當庭出具道歉書致歉，也爭取到男童父親的諒解，最後才給緩刑。

    某認識螞蟻的相關社群，因網路言語的禮節問題，出現大人欺負小學童的官司。（記者黃美珠攝）

    某認識螞蟻的相關社群，因網路言語的禮節問題，出現大人欺負小學童的官司。（記者黃美珠攝）

    某飼育螞蟻的相關社群，因網路語言禮節，竟衍生大人「衝康」小學童的官司。（記者黃美珠攝）

    某飼育螞蟻的相關社群，因網路語言禮節，竟衍生大人「衝康」小學童的官司。（記者黃美珠攝）

