女網友假扮女友「見爺爺」反遭設局性侵 法官重判3年2月

彰化男子要求女網友假扮女友「見爺爺」，卻恩將仇報設局性侵。彰化地院審理，依強制性交罪判處有期徒刑3年2月。（資料照）

彰化葉姓男子在交友網站結識一名女子而心生愛慕，雙方約出見面後，男子要求交往遭拒，男子只好要求對方冒充女友回老家「見爺爺」，女網友善意配合後，也將男子封鎖，但葉男不死心，在網站改暱稱並約女子一起運動，結果卻將對方誘騙至住家車庫性侵得逞。彰化地院審理，認為葉男辜負人性善意，依強制性交罪判處有期徒刑3年2月。

判決書指出，2023年10月間，葉男透過交友軟體「SAYHI」以暱稱「葉小強」結識一名女子（下稱甲女），兩人初次見面相約逛夜市，男子卻突提出「想帶妳去見爺爺，假裝是我女朋友」的奇怪請求。單純的甲女認為「讓老人家開心也好」，好心答應配合演出，未料這次善舉竟讓葉男產生誤解，不斷要求交往，甲女明確拒絕後封鎖其帳號。

但葉男心有不甘，另創「真心想找女友」新帳號，隱瞞身分再度聯繫被害人，去年10月22日晚間，葉男以2500元代價邀約「陪跑步」為由，將甲女騙至其住處車庫，女子到場後驚覺對方就是先前封鎖的「葉小強」，於是極力反抗，但仍被葉男強拉至車子內壓制性侵得逞。

事後甲女情緒崩潰，緊急求助友人並前往驗傷報警。葉男卻傳訊坦承「我就是葉小強」，還稱「因為你封鎖我賴...所以今天才會對你這樣」等語，再度打擊被害人。

彰化地院審理認為，葉男明知帳號被封鎖仍偽造帳號，利用被害人善意，從要求冒充女友到設局性侵，嚴重侵害性自主權，且犯後未悔改亦未和解，因此判處3年2月徒刑。

全案可上訴。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

