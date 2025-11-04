為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出租帳戶月收2萬！男子淪詐團幫兇 判刑4月還要賠340萬

    2025/11/04 07:01 記者陳冠備／彰化報導
    彰化沈姓男子以月租2萬，將銀行帳戶租給詐騙集團使用，造成多民民眾受害，彰化地院審理，判處4月徒刑，罰金2萬，同時還須賠償被害人共340萬元。（資料照）

    彰化沈姓男子肖想利用出租銀行帳戶賺錢，以月租2萬元代價，出租給詐騙集團使用，短短16天內就害4名被害人受騙、匯出高達515萬元。受害人周女、蕭女不甘損失，提起民事求償。彰化地院審理後認為，沈男出租帳戶助長詐騙金流，除刑事判刑4月、罰金2萬元外，還須連帶賠償兩人共340萬元，為一時貪念，付出慘重代價。

    判決書指出，沈男明知提供金融帳戶資料給他人，可能被用於詐欺取財與洗錢，仍於去年4月27日以月租2萬元代價，將台灣銀行帳戶的提款卡與密碼寄給詐團成員。詐騙集團隨後在臉書刊登「投資廣告」，假冒投顧老師誘騙民眾投資，蕭女與周女因此分別匯款至沈男帳戶，款項隨即遭人轉走。

    警方循線逮捕沈男，依「幫助洗錢罪」起訴。彰化地院認為，沈男雖非詐團成員，卻明知風險仍出租帳戶，助長詐騙金流斷點，犯後雖坦承犯行但未與被害人和解，依《洗錢防制法》判刑4月、併科罰金2萬元。

    然而，周女與蕭女仍心有不甘，另提刑事附帶民事訴訟，分別求償200萬元與140萬元。沈男辯稱已受刑事懲罰且經濟拮据，無力賠償，請求法院駁回原告之訴。

    法官審酌後認為，沈男收取報酬出租帳戶，顯有重大過失，與詐團行為間具「共同侵權」關聯，應負連帶賠償責任。即便辯稱無力清償，也不能作為免責理由。最終判決沈男應全額賠償蕭女200萬元、周女140萬元，合計340萬元，並自起訴日起按年息5％計算利息。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

