獨家》檢警一連串失誤 狼「志工」認誘國中妹裸拍仍逃處罰

檢、警一連串的荒唐疏失，讓誘騙國中少女拍不雅照的狼「志工」逃過法律制裁，也讓被害人的冤屈無法伸張。

詹姓男子以LINE化名「志工」誘導少女自拍猥褻影像未遂，黃姓母親報案後，警方竟以妨害風化受理，還移送到詹男的戶籍管轄台東地檢署，妨害風化不起訴後，檢方才發現問題，再起訴兒少性剝削，補作筆錄，但刑事訴訟法規定，屬同犯罪一事實檢方不能處分兩次，所以台東地方法院最後判決不受理。

黃姓母親2022年檢查女兒手機，發現詹男以「志工」化名，傳訊挑逗，要求少女自拍不雅照，雖然未遂，但是符合兒少性剝削條例36條對未遂犯的處罰，黃婦因相信婦幼隊的專業能力，從安南區騎車好幾公里，到婦幼警察隊報案，卻因婦幼隊長期將案件推給派出所，導致警所經驗不足的女警錯判成妨害風化，影響後續偵辦方向。

案件移交警三分局偵查隊後，承辦偵查佐與台南地檢署討論仍未修正罪名，依錯誤認定將案件移送詹男戶籍地台東地檢署，台東檢也未傳訊報案人，將錯就錯作成不起訴處分，理由是雙方對話未公開，不構成妨害風化的「散布」要件。

事後，台東地檢署疑似發現兒少性剝削屬非告訴乃論罪，依法應主動偵辦，今年6月急忙補傳黃女母親視訊問訊，詹男也承認的確有誘騙行為後，以兒少性剝削起訴，但是台東地院認定，同一犯罪事實不得重複起訴，檢方前次不起訴確定後再起訴違法，所以判決公訴不受理。

警方坦承在案件初期確有行政疏失，指出當時承辦人員經驗不足，造成罪名誤用與偵辦方向錯誤，並建議被害人可再向警方諮詢，由警方協助向檢方了解補救程序。

