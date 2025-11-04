為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中男子疑租屋糾紛縱火釀母女雙亡　檢聲押禁見

    2025/11/04 01:21 中央社

    台中市許姓男子疑因租屋糾紛昨天到前房東住宅縱火，警消救出一對母女送醫，但到院後相繼傷重不治；警方循線逮捕許男送辦，檢方複訊後今天凌晨依殺人等罪嫌向法院聲押禁見。

    台灣台中地方檢察署今天凌晨發布新聞稿表示，檢方3日上午接獲台中市警察局烏日分局通報指，許姓男子於當日凌晨2時許，駕駛廂型車至烏日區五光路某處民宅前，基於殺人及放火燒燬供人使用住宅犯意，以倒車衝撞民宅，造成爆炸並引發猛烈火災，致屋內被害母女2人罹難。

    檢方獲報後組成專案小組，指揮警方進行蒐證調查，並通知犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制。經檢察官指揮警方至現場採證、調閱監視器鎖定涉案的許男，循線拘提他到案，並經檢方會同法醫相驗死者2人遺體後，已擇期解剖。

    全案經警方3日晚間將許男依殺人、公共危險等罪移送地檢署偵辦，檢察官複訊後，認定許男涉犯殺人等罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，並有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見。

    台中市消防局3日凌晨2時15分獲報，烏日區五光路發生住宅火警，到場時1樓有火煙竄出，經撲滅火勢，將屋內一對年約50歲與17歲母女救出，均呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，其中少女送醫後不治，母親經醫院搶救雖恢復生命徵象轉加護病房觀察，但下午仍因傷勢嚴重，宣告不治。

    警方查出，一輛無牌照廂型車當時倒車衝入事發民宅，涉案人逃逸後隨即引發火警，經掌握特定對象，發現涉案的64歲許男向屋主租屋逾20年，今年7月間疑因租賃糾紛屋主要求搬離，許男搬離過程中與屋主發生糾紛，且許男又疑因性騷擾屋主女兒遭被害人提告，全案檢方正調查釐清。（編輯：陳彥鈞）1141104

