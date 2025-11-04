為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中房客涉縱火奪房東母女命 辯與癌妻被逼搬家

    2025/11/04 06:03 記者黃旭磊／台中報導
    台中地檢署檢察官勘驗火場。（記者黃旭磊攝）

    台中地檢署檢察官勘驗火場。（記者黃旭磊攝）

    台中烏日區五光路民宅，3日凌晨發生房東母女葬身火場命案，檢警訊後聲請羈押許姓前租客（64歲），據了解，許嫌疑不滿遭退租，倒車撞進一樓鐵門縱火阻斷逃生路，「就是要讓她們死」，許嫌到案後辯稱，死者（50歲吳姓媽媽）是保險員，妻子罹癌後欲請領保險理賠醫藥費，遭吳女拒絕，至於是否因未獲理賠又被要求搬家，憤而撞車行兇，檢警持續追查縱火動機。

    五光路民宅3日凌晨2時15分陷入火海，吳姓房東媽媽與么女（17歲）被燒死在2樓房間，烏日警分局昨天深夜訊後，將縱火犯嫌許男送至台中地檢聲押，據了解，許嫌疑因替癌妻申請癌症保險理賠，遭保險業務房東吳婦拒絕後，又被要求搬家憤而開車行兇。

    調查指出，許男落網後向辦案員警抱怨，許母住安養中心，同住妻子又罹癌，因承租五光路租處超過20年，拜託吳姓房東續租遭拒，走投無路，憤而倒車撞進一樓鐵門縱火阻斷逃生路。

    警方查出，許嫌與房東至少有5起刑事強制罪等司法案互訴案，房東母女於3日葬身火窟，警方在衝撞無牌照廂型車內，發現泡茶桌常用的小型瓦斯桶和金紙證物，縱火動機仍待釐清。

