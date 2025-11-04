偷內褲被告懷恨縱火釀母女2死 惡男殺人罪聲押

台中許姓男子（中）因偷少女內褲被告懷恨在心，昨天凌晨縱火造成母女2死，台中地檢署訊後向台中地院聲請羈押禁見。（記者陳建志翻攝）

台中烏日五光路一棟2層樓鐵皮屋，昨天凌2點多許姓前房客（64歲）疑因偷林姓少女內褲、性騷遭提告懷恨在心，開車撞壞鐵門後縱火，台中市消防局獲報出動40多人到場搶救，並在2樓房間救出受困的林姓少女（17歲）和50歲的吳姓媽媽，2人現場都已經沒有呼吸心跳，經送醫急救仍先後不治，警方昨晚移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，昨天深夜11點多依殺人罪嫌向台中地院聲請羈押禁見。

這起火警發生在昨天凌晨2點15分左右，台中市消防局接獲報案，指稱烏日區五光路有民宅火警，立刻派遣第三大隊、第七大隊、烏日分隊等共9個單位，出動各式消防車22輛、消防人員46名到場搶救。

請繼續往下閱讀...

消防人員約在2點44分撲滅火勢，並在2樓房間救出林姓少女（17歲）和50歲的媽媽，2人現場都已經沒有呼吸心跳，媽媽全身80%二度燒燙傷送往中山醫院；女兒則送往亞大醫院急救，不過經搶救女兒在昨天凌晨3點多不治，母親也在昨天下午宣告不治。

警方調查，該名涉嫌縱火的許男先前在此租屋，卻被發現涉嫌偷林姓少女內褲（17歲），家人因此到警局報案，控告許男性騷擾，目前案子還未結案，並因此不續租，要求許男搬走，未料許竟懷恨在心，在搬離後昨天凌晨到場縱火。

警方獲報後立即鎖定許男身分，昨天凌晨4點多在環中路一帶查獲許男，因疑似有自戕行為，先送醫治療，無生命危險後帶回警局訊問，並在昨晚移送台中地檢署由檢察官偵訊，訊後認定許男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂、殺人等罪嫌，因所犯是最輕本刑5年以上，有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法