    首頁 > 社會

    台中縱火奪母女命！恐怖租客如不定時炸彈 如何自保看過來

    2025/11/03 23:59 記者許國楨／台中報導
    許男3日晚間被移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

    台中烏日區一對母女3日慘遭惡租客縱火命喪火窟，震驚全台。經查，涉案許嫌疑因被趕租心生不滿報復，釀成悲劇，事件引發社會熱議，也讓許多房東人心惶惶，擔心若遇精神異常或不講理的房客宛如不定時炸彈，該如何自保。

    律師李學鏞指出，房東與鄰居面對情緒失控、疑似精神異常或行為偏激的租客，務必從法律與安全兩方面加強防範，實務上若房客有偷竊、恐嚇、性騷擾或破壞行為，可依民法主張「租賃物使用不當」提前解約，並報警存證、書面通知，以免事後被指控違法驅離。

    若租客拒不搬離，房東應循法院「占有物返還」或「強制執行」程序處理，切勿私自更換鎖頭、斷水斷電，否則可能反成被告，此外，若發現房客出現異常言行或報復傾向，應立即報警建立紀錄，並可申請加強巡邏，若懷疑涉及精神疾病，可通報社會局或衛生局，啟動強制就醫機制。

    在安全層面上，房東與鄰居應安裝煙霧警報器、監視設備與門禁系統，保持逃生動線暢通，並備妥滅火器，若感覺威脅迫近，應暫時避開現場或申請警方保護，「防火、防暴、防人禍」同樣重要，遇到失控房客千萬不要硬碰硬，唯有「先存證、再報警、最後依法解約」，結合警政、司法與社福三方力量，才可能防止悲劇重演。

