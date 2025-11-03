擊敗罕見雙連號！11/3 今彩539頭獎開4注 獎落雙北、台南、花蓮

11月3日開獎的第114000266期今彩539頭獎開出4注、第114000085期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月3日開獎的第114000266期今彩539頭獎開出4注，由台北市北投區明德路331巷1號1樓「呼你旺彩券行」、新北市新莊區化成路361號1樓「八方來財彩券行」、台南市北區大興街233巷8號1樓「祝好運彩券行」、花蓮縣花蓮市國裕里富強路97號「金庫彩券行」開出。第114000088期威力彩頭獎則摃龜。

威力彩頭獎摃龜

第114000088期威力彩中獎號碼為「第一區：04、18、20、30、32、35，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎開1注，可得790萬7769元；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共19注中獎，每注可得2萬元；伍獎共192注中獎，每注可得4000元；陸獎共1009注中獎，每注可得800元；柒獎共2302注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3473注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4612注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2282注中獎，每注可得100元。

第114000266期今彩539中獎號碼為「24、25、34、36、37」。頭獎共開出4注，每注可得600萬元；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共6156注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0678注中獎，每注可得50元。

第114000266期39樂合彩中獎號碼為「24、25、34、36、37」。四合開出6注，每注可得21萬2500元；三合共262注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2135注中獎，每注可得1125元。

第114000266期3星彩中獎號碼為「197」。壹獎共208注中獎，每注可得5000元。

第114000266期4星彩中獎號碼為「1027」。壹獎共97注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

