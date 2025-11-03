為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國道驚見逆行老翁「走路回老家」 警急載回保護

    2025/11/03 21:57 記者彭健禮／苗栗報導
    國道1號北向110.5公里處苗栗縣頭份路段，今（3）日近午出現1名69歲老翁於內側路肩逆向行走。（翻攝國道即時路況影像）

    國道1號北向110.5公里處苗栗縣頭份路段，今（3）日近午出現1名69歲老翁於內側路肩逆向行走。（翻攝國道即時路況影像）

    國道1號北向110.5公里處苗栗縣頭份路段，今（3）日近午，出現1名69歲老翁於內側路肩逆向行走，國道二隊警方獲報前往，將老翁載回分隊，發現老翁為中度身心障礙者，稱要從頭份前往造橋老家，已聯繫上家屬帶回。

    國道二隊造橋分隊於今天上午11點27分接獲用路人通報，前往查看，於11點50分將老翁帶返造橋分隊，然老翁情緒激動，為避免發生危害，故於分隊實施保護管束，於下午2點許聯繫上老翁家屬將其載返頭份家中。

    國道二隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，行人誤闖國道高速公路處行為人3000以上6000元以下罰鍰。

    國道1號北向110.5公里處苗栗縣頭份路段，今（3）日近午，出現1名69歲老翁於內側路肩逆向行走，國道二隊警方獲報前往，將老翁載回分隊。（翻攝國道即時路況影像）

    國道1號北向110.5公里處苗栗縣頭份路段，今（3）日近午，出現1名69歲老翁於內側路肩逆向行走，國道二隊警方獲報前往，將老翁載回分隊。（翻攝國道即時路況影像）

