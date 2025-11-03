為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    烏日縱火惡煞被起底！有竊盜、妨害自由前科 曾追車亮警棍恐嚇人

    2025/11/03 21:57 記者許國楨／台中報導
    許男涉嫌縱火奪命。（記者黃旭磊攝）

    許男涉嫌縱火奪命。（記者黃旭磊攝）

    台中烏日區母女命喪火窟，疑涉縱火64歲許姓男子落網後被起底，竟是有竊盜、妨害自由前科的問題人物，6年前曾因行車糾紛追車亮出伸縮警棍恐嚇他人，當時他以「精神狀況不佳、經濟困難」為由求情，又以3萬元與被害人和解才獲得緩刑，如今釀2命悲劇，令社會譁然。

    台中市烏日區今（3）日凌晨發生駭人縱火命案，許姓男子疑對租屋糾紛、房東性騷指控，心生不滿，竟倒車撞入民宅阻斷逃生縱火報復，猛烈火勢瞬間吞噬整棟民宅，屋內母女受困火海，17歲林姓女兒不幸喪命，吳姓母親急救不治。

    據悉，許男素行不良、個性偏激，6年前曾因行車糾紛，在西區五權路與林森路口追逐他車，並持包著黑色安全套的伸縮警棍恐嚇對方，到案後辯稱只是「為了自保」，但仍遭檢方起訴；台中地院審理時許男以精神不佳、生活困難為由請求輕判，法院審酌後判拘役20天、緩刑2年。如今再度失控，奪走2條無辜性命。

    許嫌落網後抱怨，向房東投保多年，妻子罹癌後申請不到理賠還被迫搬家，房東家人反駁說，許曾在庭院內燒金紙、火勢大，還拿刀作勢嚇人，連妹妹（林姓女兒）的內衣褲都偷，雙方互控恐嚇、強制及跟騷等多案。許嫌僅承認倒車衝撞、否認縱火，供詞反覆，警方今晚詢後將他依公共危險與殺人罪嫌移送法辦。

