北市信義區豪宅雙屍案 檢警循通聯紀錄逮藥頭送貨者訊後諭知交保

北市信義區豪宅雙屍案，死者陳男父母（右、中）及胞弟偕同檢警相驗。（資料照）

台北市信義區豪宅10月25日發生雙屍命案，37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友被發現陳屍客廳沙發旁，桌上白色粉末、藥錠及電子煙彈等，初篩含有愷他命、卡西酮、大麻及一粒眠4種成分毒品。據了解，檢警從死者手機通聯紀錄查到疑似提供毒品的藥頭及送貨者共3人，昨發動搜索，檢方複訊後以3人犯毒品危害防制條例等罪，諭知蘇女30萬元交保、鍾男20萬元交保、負責送貨的謝男5萬元交保，並均限制出境出海。

據悉，陳男家族背景實力雄厚，陳父曾是知名台商集團董座，而陳男在3年前就已經是一家資本額高達9億的創投公司負責人，以及1間餐飲公司的股東。

根據大樓監視器顯示，陳男與曾女10月24日晚間7時許回家，一整天未再進出，曾是知名台商控股公司董事長的陳父，25日一整天聯絡不到兒子，晚間9時許上門尋人，一進門就發現兒子與曾女靠在沙發旁，已無生命跡象，雖趕緊通報119協助，仍回天乏術，檢警研判死亡時間在1天內，排除有外力介入。

檢警雖在10月26日已對遺體進行初步相驗，但案發現場桌上有不明白色粉末與藥錠，警方懷疑與2人死因有關聯，已將相關證物送交專業單位進行鑑驗，仍待結果出爐，不排除2人混用毒品或施用過量致死，但為求謹慎，決定透過解剖，藉由科學證據釐清真正死因，並確認不明粉末的成分是否為致死主因。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

