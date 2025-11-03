為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國1五楊高架南向桃園段4車事故 站車外女駕駛遭大客車追撞受困車底

    2025/11/03 21:22 記者鄭淑婷／桃園報導
    國1五楊高架南向45.3K桃園路段，3日晚間發生5車事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1五楊高架南向45.3K桃園路段，3日晚間發生5車事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    首次上稿20:38
    更新時間21:20（車禍事故更新）

    國道1號五楊高架南向45.3公里處、桃園路段，今（3）日晚間7點發生4輛車連環事故，排除過程，29歲吳姓女駕駛站在車外，又遭後方1輛營大客車追撞，受困車底，經警、消救出送往林口長庚醫院急救中。

    警方初步調查，吳女駕駛小客車行經事發路段，疑似未保持安全距離撞擊前方3輛車，造成4輛車事故，現場無人受傷，但於事故排除過程中，後方57歲鄭姓男子駕駛、台北往新竹的營大客車追撞，站於車外的吳女因此受困車底，經警消人員救出後送往林口長庚醫院急救；營大客車當時有載客，車上無人員受傷，陸續經接駁離開。警方於晚間8點40分完全排除恢復車流，後方回堵5公里車流紓解中。詳細的肇事發生原因，有待警方警方進一步釐清。

    國道一隊表示，國道上發生交通事故，車損輕微尚能行駛且無人傷亡的事故，可儘速拍照蒐證後移置安全處所，如果深夜車速快、現場屬於比較危險的環境，駕駛人可以選擇先移動到路肩或直接到國道各分隊報案，員警仍會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案。

    高速公路較一般道路危險，呼籲發生輕微事故，掌握人沒事、快拍照、速移車等原則處理，儘速移置安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，面對來車全程注意安全，利用手機或1968APP警政報案，避免二次事故。

    相關新聞
    社會今日熱門
