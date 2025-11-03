誤將斷枝當「斷肢」 警消大陣仗搜查 交通打結民眾直呼「莊孝維」

阿里山公路台18線18公里處中埔鄉橋下水溝發生樹幹被當成「斷肢」烏龍事件。（民眾提供）

嘉義縣警消今天傍晚5點多獲報，稱阿里山公路台18線18公里處中埔鄉橋下水溝疑似有斷肢。中埔警分局獲報趕抵管制交通，時逢下班交通尖峰，造成該路段嚴重壅塞，並有許多民眾圍觀，紛紛探頭查看，氣氛相當緊張。但經三和消防分隊出動吊臂車，隊員垂降至水溝內查看發現為酷似人腿的樹幹，真相大白時，民眾直呼超級烏龍「莊孝維」。

據了解，有位客人在橋旁雞肉飯店用餐時，看到窗外橋下的水溝中有「斷肢」，嚇得急忙報案。中埔警分局獲報不敢大意，三和派出所員警火速趕抵現場進行封鎖，消防局三和分隊也出動吊臂車，隊員以吊掛方式垂降至約6公尺深的水溝查看，結果發現疑似「斷肢」只是一段酷似人腿的樹幹，啼笑皆非。

請繼續往下閱讀...

消防隊員回報只是像人腿的樹幹時，高度戒備的警消都鬆了口氣，旁觀民眾則說報案人想像力未免也太豐富了，搞著大家人仰馬翻，還造成大塞車，真的是在「莊孝維」。

直到消防人員拿出現場照片比對證實只是「樹枝」，所有人才鬆了一口氣，不少人笑著直呼「裝肖維，嚇死人！」

消防隊員垂降至約6公尺深的水溝查看疑似「斷肢」。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法