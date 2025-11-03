退休前2個月 最高法院法官周盈文辦公室昏倒送醫急救中

最高法院刑八庭法官、前高等法院發言人周盈文，今天下午被發現在最高法院的法官辦公室昏倒，目前仍在急診室等待安排手術開刀治療。（資料照）

最高法院刑八庭法官、前高等法院發言人周盈文，今天下午被發現在最高法院的法官辦公室昏倒，疑為高血壓引發腦出血，同仁緊急叫救護車將他送至台大醫院急救，目前仍在急診室等待安排手術開刀治療。

周盈文為台大法律系、司法官訓練所26期畢業，曾任高院行政庭長兼發言人，2021年調任最高法院擔任辦事法官，2023年正式調派為最高法院法官，原本預計明年1月退休，卻在退休前2個月發生意外。

請繼續往下閱讀...

周盈文與妻子楊絮雲都是法官，周盈文是刑事法官，楊絮雲則是民事庭法官，她已於去年退休。2019年最高法院傳出分案爭議時，楊絮雲親自出面具名指控分案不公、遭分案霸凌，周盈文也在記者會現身力挺妻子，堪稱司法經典畫面之一。

據指出，今天下午3時30分許，一名法官助理發現周盈文昏倒橫躺在辦公室地板上，中午的空便當盒仍放在桌上，初步研判應是下午突然發病，院方同仁緊急通知救護車，由書記官長、庭長陪同，送至台大醫院急救。

相關新聞請見︰

健康網》最高法院法官周盈文腦出血 醫：跟時間賽跑搶命

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法