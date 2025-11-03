為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    限制住居「衣服只能穿同一套」林岱樺求回家住法官准了

    2025/11/03 19:35 記者蘇福男／高雄報導
    民進黨立委林岱樺自爆涉貪案起訴後無法回家，「衣服只能穿同一套」，高雄地院認為她聲請有理，准許林變更限制住居地，這個月起可回家與家人同住。（記者蘇福男攝）

    民進黨立委林岱樺自爆涉貪案起訴後無法回家，「衣服只能穿同一套」，高雄地院認為她聲請有理，准許林變更限制住居地，這個月起可回家與家人同住。（記者蘇福男攝）

    民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、加班費近1500萬元，高雄地檢署依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融等10人，高雄地方法院上週首度傳喚林岱樺到庭，林自爆無法回家，「衣服只能穿同一套」，求法官准她回家，高雄地院認為她聲請有理，准她這個月起可回家與家人同住。

    林岱樺涉入詐領助理費、加班費案，高雄地院上週一（27日）召開準備程序庭，林岱樺因涉貪被限制住居，當庭聲請解除限制、變更住居所，但雄檢認為林岱樺、林岱縝兩姊妹是同案被告，當庭反對林岱樺與胞妹同住，林岱樺當場語帶哽咽表示，公權力對她該搜、該押都做了，從今年2月搜索後，一家人和助理就像驚弓之鳥不敢往來，怕又被檢察官搜索。

    庭訊結束，林岱樺步出法庭受訪表示，她現在是寄人籬下，身邊完全沒有任何衣物，「衣服只能穿同一套」，全案被告已偵結，她不請求解除限制住居、境管，只是卑微的請求回家住居。

    雄院合議庭認為，限制住居是為防止逃亡，而非限制居住自由，該案尚有對林岱樺為具保、限制出境出海強制處分，縱使林岱樺與林岱縝未同住，若有心串證，也可持用他人行動電話或電腦上網使用LINE等通訊軟體，亦能達到勾串之目的。

    法官認定，檢察官僅憑林岱樺與林岱縝恐有串證之虞，而禁止變更限制住居地，有違比例原則中的合適性原則，林主張生活及飲食不便，已影響國會議員及公務運作執行，並非毫無根據，因此准許林岱樺變更限制住居地，自11月起便可回家與媽媽、妹妹同住。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播