限制住居「衣服只能穿同一套」林岱樺求回家住法官准了

民進黨立委林岱樺自爆涉貪案起訴後無法回家，「衣服只能穿同一套」，高雄地院認為她聲請有理，准許林變更限制住居地，這個月起可回家與家人同住。（記者蘇福男攝）

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、加班費近1500萬元，高雄地檢署依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融等10人，高雄地方法院上週首度傳喚林岱樺到庭，林自爆無法回家，「衣服只能穿同一套」，求法官准她回家，高雄地院認為她聲請有理，准她這個月起可回家與家人同住。

林岱樺涉入詐領助理費、加班費案，高雄地院上週一（27日）召開準備程序庭，林岱樺因涉貪被限制住居，當庭聲請解除限制、變更住居所，但雄檢認為林岱樺、林岱縝兩姊妹是同案被告，當庭反對林岱樺與胞妹同住，林岱樺當場語帶哽咽表示，公權力對她該搜、該押都做了，從今年2月搜索後，一家人和助理就像驚弓之鳥不敢往來，怕又被檢察官搜索。

庭訊結束，林岱樺步出法庭受訪表示，她現在是寄人籬下，身邊完全沒有任何衣物，「衣服只能穿同一套」，全案被告已偵結，她不請求解除限制住居、境管，只是卑微的請求回家住居。

雄院合議庭認為，限制住居是為防止逃亡，而非限制居住自由，該案尚有對林岱樺為具保、限制出境出海強制處分，縱使林岱樺與林岱縝未同住，若有心串證，也可持用他人行動電話或電腦上網使用LINE等通訊軟體，亦能達到勾串之目的。

法官認定，檢察官僅憑林岱樺與林岱縝恐有串證之虞，而禁止變更限制住居地，有違比例原則中的合適性原則，林主張生活及飲食不便，已影響國會議員及公務運作執行，並非毫無根據，因此准許林岱樺變更限制住居地，自11月起便可回家與媽媽、妹妹同住。

