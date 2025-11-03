主任檢察官張靜薰、鄭子薇 獲「公務人員傑出貢獻獎」

台北地檢署主任檢察官張靜薰獲得公務人員傑出貢獻獎肯定。（資料照）

台灣橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇（右）獲得公務人員傑出貢獻獎肯定。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕銓敘部公布今年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單，台北地檢署主任檢察官張靜薰、台灣橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、交通部航港局組長劉嘉洪、環境部環境管理署科長謝適鴻、宜蘭縣衛生局長徐迺維、桃園市工務局科長陳翠慧等6人獲傑出個人獎。其中，張靜薰推動「檢察官助理制度」，促成首波百名助理上路，提升打詐量能；鄭子薇曾偵辦全國首宗第三方支付派維爾公司聯合詐欺、賭博集團洗錢案，查扣犯罪所得3億元、起訴27人，並首創「可疑帳戶預警中心」。

張靜薰是司法官學院48期結業，2019年在時任北檢檢察長邢泰釗（現檢察總長）團隊偵辦國安私菸案，被稱為北檢美女檢察官之一，也曾是北檢派駐金管會檢察官，擁有10多張金融證照，偵辦過藝人秦偉性侵案、台北市建管處電梯安檢弊案等。

銓敘部在張靜薰得獎事蹟中提到，借調法務部檢察司辦事期間，修正整部「洗錢防制法」並制定子法，俾利杜絕人頭帳戶；推動跨公私部門之金融資料系統與資料庫介接，提升檢察機關偵查效能；進行「擴大利得沒收」憲法訴訟，經判決合憲，確立徹底剝奪犯罪所得之法制基礎；並擬具「貪污治罪條例」修正草案及因應「公益揭弊者保護法」施行之參考措施；修訂「檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項」，暢通檢察機關於災害發生時橫向聯繫管道，明確跡證處理機制，確保事故處理之即時周全。

此外，52期的鄭子薇因對打詐貢獻曾獲「2023年全國打詐有功人員獎」，辦理全國首宗蝦皮帳號出租洗錢案，查辦822個人頭蝦皮帳戶，避免中國劣質商品傾銷台灣；帶領檢察官辦理「雨刷」議員跨國博奕洗錢案、鑫聚公司洗錢51億元等案；且首創「可疑帳戶預警中心」，開創檢察機關與金融機構合作之先河，獲頒行政院打擊詐欺有功人員獎。

今年傑出團體獎得主為：農業部農田水利署、花蓮縣秀林鄉衛生所、台中榮民總醫院（卓越智慧醫療，創造醫病雙贏）、交通部鐵道局（建構鐵路地下化‧點亮璀璨新高雄）、新北市政府警察局（治安旗艦隊，阻詐、反毒、科偵永續），以及新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊。

