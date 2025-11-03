為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女半夜騎YouBike見警加速 起獲喪屍空煙彈辯「不知有毒品」

    2025/11/03 19:22 記者吳仁捷／新北報導
    三重警分局查獲林女持有依托咪酯成分空煙彈，還騎乘公共自行車，將她送辦。（擷取自網路）

    三重警分局查獲林女持有依托咪酯成分空煙彈，還騎乘公共自行車，將她送辦。（擷取自網路）

    新北市一名林姓女子凌晨騎YouBike在外閒晃，邊騎邊抽菸，見警騎車巡邏加速、越騎越快，員警原要上前關切、提醒減速，未料林女被攔下後，神情緊張，警方追問下，林女辯稱擔心腳踏車超過時間，警方在她身上起出電子煙桿及2枚煙彈，帶回檢驗殘渣，發現依托咪酯成分，林女辯稱上網購買、不知裡面有毒品，仍被涉嫌毒駕函送法辦，強制驗尿採證。

    新北市警三重分局厚德派出所巡邏員警，今天凌晨1時30分巡邏途經重陽路、大智街口附近，發現1名女子邊騎公共自行車邊抽菸，上前關心提醒，未料林女神情緊張，員警追問下，林女仍沉默不語，員警告知林女如果持有違禁品就要到派出所，一驗空彈殼，果然呈現依托咪酯陽性反應，警方將林女依毒品罪嫌帶返所偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆


    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    警方在林女身上起出電子煙桿及2枚煙彈，帶回檢驗殘渣，發現依托咪酯成分。（警方提供）

    警方在林女身上起出電子煙桿及2枚煙彈，帶回檢驗殘渣，發現依托咪酯成分。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播