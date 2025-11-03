女半夜騎YouBike見警加速 起獲喪屍空煙彈辯「不知有毒品」

三重警分局查獲林女持有依托咪酯成分空煙彈，還騎乘公共自行車，將她送辦。（擷取自網路）

新北市一名林姓女子凌晨騎YouBike在外閒晃，邊騎邊抽菸，見警騎車巡邏加速、越騎越快，員警原要上前關切、提醒減速，未料林女被攔下後，神情緊張，警方追問下，林女辯稱擔心腳踏車超過時間，警方在她身上起出電子煙桿及2枚煙彈，帶回檢驗殘渣，發現依托咪酯成分，林女辯稱上網購買、不知裡面有毒品，仍被涉嫌毒駕函送法辦，強制驗尿採證。

新北市警三重分局厚德派出所巡邏員警，今天凌晨1時30分巡邏途經重陽路、大智街口附近，發現1名女子邊騎公共自行車邊抽菸，上前關心提醒，未料林女神情緊張，員警追問下，林女仍沉默不語，員警告知林女如果持有違禁品就要到派出所，一驗空彈殼，果然呈現依托咪酯陽性反應，警方將林女依毒品罪嫌帶返所偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

警方在林女身上起出電子煙桿及2枚煙彈，帶回檢驗殘渣，發現依托咪酯成分。（警方提供）

