驚險！苗栗老翁騎單車遭大貨車捲入車底 消防千斤頂撐車救命

苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，今（3）日發生大貨車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，消防人員到場救援。（圖由消防提供）

苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，今（3）日發生大貨車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，消防人員獲報到場，使用墊塊穩固車體，確保車輛不再位移，再以千斤頂製造安全救援空間，將老翁救出，老翁意識清楚，但左小腿疑似骨折，事故原因後續由警方調查釐清。

苗栗縣消防局勤務中心於今天上午8點許，接獲報案，指苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口全家便利商店前，發生車禍事故，有民眾受困車底，派遣頭屋分隊、特搜分隊人車前往現場救援。

消防人員抵達現場後，發現為一名老翁騎乘腳踏車與一輛載運農耕機的大貨車發生碰撞，老翁受困於車底。頭屋分隊隊員進行生命徵象評估及救護處置；特搜分隊隊員立即使用墊塊穩固車體，確保車輛不再位移，再以千斤頂製造安全救援空間，合力利用快速脫困板將患者固定穩妥後，小心將老翁自車底救出送醫。

消防人員將老翁救出。（圖由消防提供）

