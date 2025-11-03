為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷車廂揮刀劃傷高中生 女碩士殺人未遂判刑4年6月

    2025/11/03 18:48 記者王定傳／台北報導
    王女在捷運犯案後隨即被警方逮捕。（資料照）

    王女在捷運犯案後隨即被警方逮捕。（資料照）

    碩士學歷的42歲王姓女子去年11月，搭捷運板南線時，因受思覺失調症所致幻聽症狀的影響下，認為鄭姓高二學生跟騷她，竟持美工刀劃傷學生左臉、頸部等位置，新北地院合議庭根據鑑定報告等判定王女犯罪時受精神疾病影響致違法辨識、控制能力顯著降低，依法減刑後依殺人未遂罪，判處王女4年6月徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護2年，可上訴。

    據了解，單身的王女是高雄人，自小父母離異，由父親帶大，二人相依為命。王女學生時期成績佳，考上南部一所國立大學，還讀到研究所畢業，之後「北漂」至台北工作，住在新北市，期間王父健康出狀況，住進安養中心。

    王女情緒長期不穩定，導致其工作不順，之前在多家科技公司上班，也曾在生技公司任職，總是工作沒多久就離職。王女去年透過人力派遣公司，在台北市一家3C商品店擔任理貨員，工作上需要整理包裹等物，會用到美工刀，養成隨身帶刀習慣。

    去年11月8日，王女在3C店最後一個工作天，下班後搭乘210車次往頂埔站方向捷運列車，在列車行駛中，於車廂第4節第3車廂，見高中生站在右側側門旁，竟持美工刀揮砍被害者頭、頸部，導致他受有左臉8公分、左頸1.5公分、左耳2公分撕裂傷、鼻子擦傷等，因被害者奮力反抗，加上旁人上前制止才停手。

    由於王女在看守所就醫時，經診斷患有思覺失調症、經送醫院鑑定也確認罹患思覺失調症，鑑定團隊認為王女犯罪時做選擇能力與忍耐遲延能力已有下降情況，無法排除已達顯著降低程度。

    合議庭則依醫院鑑定報告等證據判定她行為時違法辨識能力與控制能力顯著降低，依刑法19條規定予以減輕其刑，並審酌王女在人潮眾多的大眾運輸捷運上持美工刀犯案，造成社會大眾集體恐慌，對於公共安全所生危害甚鉅，犯罪情節實屬可議等因素，量處4年6月徒刑。

