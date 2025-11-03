在龍山寺外買個資 有3人事後到警局提告

吳沛憶發文回應此事。（記者王冠仁翻攝）

今天有網友在社群平台上發文，聲稱有人擺攤買賣個資，現場有人說給雙證件就可以領1千元，引起社會各界議論。對此，轄區萬華分局今天表示，今天通知帶頭的黃姓男子到案說明，當時黃夥同4名男子，以某宮廟發放1千元紅包為由，要求領取民眾必須交付證件供影印，避免重複領取；不過，目前有3名領錢者事後到分局提出告訴，警方正深入追查真實目的。

北市警萬華分局在昨天中午11時50分接獲報案，民眾聲稱在龍山寺旁廣州街一間超商外，有人設攤向街友收取個人資料並給酬勞。

轄區員警趕到現場時，該處確實有許多人聚集，當時員警向設攤黃姓負責人詢問，黃聲稱是向民眾徵求個資，以利日後要做公益使用。員警當下並沒有發現金錢買賣個資的狀況，因此抄查黃等5人的資料後，將其驅離，同時也勸導現場民眾離去。

警方今天通知黃前來說明，黃聲稱當時是與4名同伴，以某宮廟要發1千元紅包為由設攤，但是他們要求領錢民眾必須交付身分證等證件影印，避免有人重複領取。

警方說，此案截至今天下午，陸續有3名領錢者前來分局提出告訴。警方目前正深入追查黃男等人真實收購目的及個資流向，釐清有無涉及不法。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益。警方也會加強龍山寺周邊巡查，避免類似案件再發生。

