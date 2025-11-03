挾持前女友嫌犯曾是陽光輔導長 揚言同歸於盡

蘇姓男子到前女友陳女新北市三重住處，持刀砍殺陳家姊妹，還挾持陳女到頂樓與警對峙，場面驚險，蘇嫌脫逃不慎墜樓身亡。圖為蘇嫌。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重驚傳蘇姓男子持刀在陳姓前女友住處停車場埋伏，見她與胞姊出現，朝兩人猛砍，陳女胞姊攔阻護妹，頸部、背部都遭砍傷，陳姊負傷逃離報警時，蘇嫌搶過陳妹包包取得磁扣，挾持她上樓，嗆聲同歸於盡，不久警方到場，向蘇嫌喊話，「你講你有什麼要求，我們去了解」，但陳嫌仍持刀抵住陳女脖子後退，警方再大喊「你不要再弄了」，沒幾秒蘇嫌將陳女推出，逃跑時不慎墜樓。

據了解，蘇嫌社群媒體上PO出他自稱10年職業軍人，退伍轉業賣飲料，白珍珠還是錦州街最好吃的，也曾在花蓮光復鄉洪災時，當起鏟子超人協助災後復原，臉書上也PO出自己協助官兵心理輔導，給人感覺是位陽光輔導長（輔A），未料退伍後，與小他12歲的女友交往，卻在交往時展現暴力傾向、情緒失控，更在分手後持刀伏擊、挾持，淪為恐怖情人。

請繼續往下閱讀...

警方還原案發現場，案發當晚8時50分許，陳女與胞姊共開一車返回住處，埋伏在停車場的蘇嫌見2姊妹下車，隨即掏出預藏水果刀，朝著2人砍去，陳姊上前阻擋護妹，頸部被劃出長刀傷、背部也遭刺，摀住傷口跑到派出所求救。

蘇嫌隨即持刀挾持前女友，要她交出感應磁扣遭拒，蘇男憤而搶過她包包，倒出全部物品取得磁扣，持刀挾持陳女上15樓頂樓；其間蘇嫌更怒嗆陳女，堅持分手就同歸於盡！

同一時間，陳姊跑到派出所報案求救，告知「我被砍傷，我妹妹被人挾持！」大批警力3分鐘趕抵現場。

警方到停車場沒看到人，從社區監視器發現蘇嫌挾持陳女上頂樓，員警持盾牌靠近蘇嫌，同時向他喊話：「沒必要這樣，你講你什麼要求，我們去了解一定做。」，蘇嫌聞言，持刀緊勒陳女後退到水塔，陳女狀甚痛苦，警方連忙大喊：「你不要弄、不要弄了，我們會後退、我們都出去了」，警方要退出頂樓之際，蘇男突將陳女往前推，逃脫時不慎從15樓頂墜落至1樓，送醫不治。

遭挾持、刺傷的兩姊妹雙雙送醫，幸未傷及要害，沒有生命危險，兩姊妹飽受虛驚。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

