民眾闖軌道遭南北向2列車撞擊 台鐵嘉義-南靖雙向中斷

台鐵嘉義水上南靖段發生死傷事故致雙向交通中斷。（圖擷取自臉書社團）

首次上稿 18:26

更新時間 19:07（新增消防處理情形）

台鐵142次列車今天傍晚5點多行經嘉義水上南靖段，撞到不詳身分民眾，目前鐵路警察會同消防救護人員處理中，目前雙向交通中斷，由於正值下班放學通勤時間，影響很大。

台鐵公司指出，今（3）日17時23分於南靖=嘉義間西正線（K304+950處）有一民眾侵入路線致遭142次撞及，台鐵立即通報鐵路警察及119至現場處理，目前南靖=嘉義間雙線不通，嘉義=新營間啟動公路接駁，另142次於彰化站準備預備編組特開，後續由鐵路警察持續處理中。

據了解，疑似有民眾侵入西正線被142次自強號撞飛，彈到東線又被3029次區間車撞及，卡在區間車下。

嘉義縣消防局是在傍晚5點26分接獲通報，指台鐵南靖平交道附近發生事故，派遣水上消防分隊前往處理，在區間車第6節車廂下軌道找到一名中年男子，頭部、軀體還算完整，但臟器外露，因明顯死亡未送醫，遺體交由鐵路警察處理。

